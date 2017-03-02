"Барселона" объявила об уходе главного тренера

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона, сообщает Vesti.kz.





"Я не буду тренером "Барселоны" со следующего сезона. Это очень тяжелое решение для меня. Я очень долго размышлял над ним. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие. Это были три незабываемых года", - сказал Энрике.





46-летний Энрике возглавил "Барселону" в мае 2014 года. Под его руководством "сине-гранатовые" дважды стали чемпионами Испании и два раза выигрывали Кубок страны. Кроме того, в 2015 году команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.





В текущем сезоне "Барселона" занимает первое место в чемпионате Испании с 57 очками после 25 туров. В активе идущего вторым "Реала" на одно очко меньше и один матч в запасе.





В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "сине-гранатовые" потерпели поражение от французского ПСЖ со счетом 0:4. Ответная игра пройдет 8 марта в Барселоне.



