Покупатели электромобилей в Австрии получат от государства премии в 4000 евро

Покупка гибридных моделей также будет поощряться премией в 1500 евро, а электромопедов и электромотоциклов - в 750 евро.

Правительство Австрии с 1 марта начинает субсидировать покупку электромобилей и водородного транспорта на 4000 евро, сообщает Newsru.com.





Весь бюджет программы финансового поощрения покупателей "зеленых" автомашин составляет 72 млн евро. Причем половина из этой суммы пойдет на развитие системы заправочных электростанций. Программа охватывает транспортные средства, чья стоимость не превышает 50 000 евро. Покупка гибридных моделей также будет поощряться премией в 1500 евро, а электромопедов и электромотоциклов - в 750 евро.





Каждый купивший такой автомобиль в этом году уже может претендовать на премиальную сумму. Для этого автовладельцам необходимо зарегистрироваться на специальном сайте содействия охране окружающей среды и заполнить электронную анкету, передает ТАСС.





Кроме того, с апреля текущего года австрийские власти будут выдавать владельцам экологичных автомобилей и специальные зеленые номерные знаки. "Наступила эпоха электромобилей", - уверен глава Минтранса Йорг Ляйхтфрид. Программа поощрения распространяется и на крупные предприятия. Акция продлится до конца 2018 года, затем будут подведены ее итоги.



