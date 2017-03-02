Рудковская и Тимати сплясали лезгинку в гостях у Кадырова

Восемнадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, директор модного дома Firdaws, представила в Грозном свою первую коллекцию женской одежды , пишет , пишет Дни.ру





Гостями показа стали телеведущие Ольга Бузова, Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова, Алена Водонаева, редактор Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко, актриса Анна Хилькевич, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле и прочие знаменитости.





Вниманию бомонда было представлено три десятка вечерних нарядов в стиле этно, в которых сочетаются молодежная мода и элементы национального колорита. Все наряды, как сообщает агентство "РИА Новости", изготовлены из бархата, шифона, шелка, французского кружева и украшены полудрагоценными камнями. Кроме того, модный дом, который Айшат Кадырова официально возглавила в 2016 году, презентовал парфюмерную композицию и детскую коллекцию одежды.





Трудно даже примерно сказать, сколько стоило это мероприятие. Но о его размахе и шике можно судить по фотографиям и видеороликам, которые присутствовавшие там звезды активно публикую в своих соцсетях. Поражают и интерьеры, и наряды, и обилие золота, и публика.





Апофеозом праздника стала лезгинка, которую Яна Рудковская, участвовавшая, очевидно, в организации дефиле, станцевала с рэпером Тимати.





Тем самым, очевидно, положен конец их многолетней вражде, о чем сама Яна тут же и сообщила: "Только в первый день весны и только на Чеченский земле и только Рамзан Ахматович может невозможное сделать возможным и помирить две стихии – Яну и Тиму".



