«Берущих горлом» кондукторов в Шымкенте начинают увольнять

Кричащих кондукторов в Шымкенте будут увольнять. На борьбу с «крикунами», которые, как говорят в народе: «берут горлом», объявляя остановки в общественном транспорте, вышли сотрудники транспортного отдела города, сообщает Otyrar.kz





Несмотря на строгий запрет, отдельные кондукторы продолжают работать «громкоговорителями», создавая во время остановок непробиваемую шумовую завесу. Особо отличившиеся крикуны попали на видео, которое послужит доказательством нарушения при увольнении.





«Сегодня были выявлены несколько фактов нарушения со стороны кондукторов. Они проигнорировали распоряжение акима города о запрете выкрикивать название остановок. В отношении нарушителей у нас есть видеофиксация. Теперь мы напишем в компании перевозчиков, посоветуем уволить данных кондукторов», — сказал Жаркын Байдуллаев, заместитель руководителя отдела АД и ПТ г. Шымкент.





Кроме того, представители транспортного отдела проверяли автобусы и маршрутки на санитарную чистоту салона, а так же на наличие карты маршрута. Впрочем, и здесь без нарушителей не обошлось. Водитель 43 маршрутного автобуса был снят с рейса из-за отсутствия заводского трафарета с наименованием маршрута следования.



