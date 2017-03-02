В Испании появился «секс-царь»
2 марта 2017, 09:21
Уровень рождаемости в Испании упал на 18% с 2008 года.
В руководстве Испании ввели должность ответственного за повышение характеристик рождаемости в государстве, пишет Newsforbreakfast.ru.
Новоизбранная «секс-царица» Эдельмире Баррейре будет пропагандировать семейные ценности и помогать супружеским парам стать сознательными, чтобы увеличить демографические показатели.
По данным Евростата, уровень рождаемости в Испании упал на 18% с 2008 года.
Фото: соцсети
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