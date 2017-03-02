В Испании появился «секс-царь»

Уровень рождаемости в Испании упал на 18% с 2008 года.

В руководстве Испании ввели должность ответственного за повышение характеристик рождаемости в государстве , пишет , пишет Newsforbreakfast.ru





Новоизбранная «секс-царица» Эдельмире Баррейре будет пропагандировать семейные ценности и помогать супружеским парам стать сознательными, чтобы увеличить демографические показатели.





По данным Евростата, уровень рождаемости в Испании упал на 18% с 2008 года.



