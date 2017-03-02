В Усть-Каменогорске бывший госслужащий и его жена придумали мошенническую схему

Экс-специалист отдела земельных отношений вместе с супругой изобрел незаконный способ заработка. Чета наварилась на обещаниях продажи земельных участков и дальнейшего их оформления в госорганах. Подробности изложены в материалах суда № 2 Усть-Каменогорска, сообщает YK-news.kz





Установлено, что мужчина около года проработал в отделе земельных отношений. Он досконально знал процедуру оформления земельных участков, выделяемых государством для физических лиц. Мужчина решил сделать бизнес, обещая раздавать свободные казенные земли за определенную плату. Планами он поделился с супругой, которая одобрила замысел.





Схема состояла из следующих пунктов. Экс-специалист размещал объявления о продаже земельных участков. Клиентов, откликнувшихся на предложение, он и его жена отвозили на участок, показывали нарисованную схему территории. Далее предлагали оформить землю в течение одного — двух месяцев за сумму в пределах от 180 до 400 тысяч тенге. Вместе с клиентом шли к нотариусу, где оформлялась доверенность якобы в целях представления интересов в государственных органах. После того как "покупатель" передавал деньги, семья переставала выходить с ним на контакт.





За два года деятельности предприимчивых граждан со своими кровными расстались 15 человек. Общая сумма ущерба составила свыше трех с половиной миллионов тенге.





В суде супруги вину признали лишь частично. Сказали, что не получалось оформлять на клиентов земельные участки, а вовремя вернуть деньги не смогли.





Обоих супругов приговорили к срокам в колонии, но по амнистии мужчине установили три года ограничения свободы с конфискацией имущества, а его супруга и вовсе была освобождена от уголовной ответственности. Бывшего госслужащего также привлекли к принудительному труду. Приговор пока не вступил в законную силу.



