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В РК сняли видео традиционной охоты с помощью камеры, установленной на беркуте

2 марта 2017, 09:38

Охотой с ловчими птицами промышляли монголы, казахи и кыргызы.


В Сети появилось впечатляющее видео традиционной охоты казахов, снятое с помощью камеры, установленной на беркуте. Видео просмотрели уже более 62 тыс.пользователей, передает Zakon.kz

Где, именно снято видео не известно, комментаторы разделились во мнениях кто -то пишет, что это в Монголии, а кто-то, что в Казахстане. На это якобы указывают одежда охотника с казахскими орнаментами.

Доподлинно, что охотой с ловчими птицами промышляли как монголы, так казахи и кыргызы.


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