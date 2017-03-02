В РК сняли видео традиционной охоты с помощью камеры, установленной на беркуте

В Сети появилось впечатляющее видео традиционной охоты казахов, снятое с помощью камеры, установленной на беркуте. Видео просмотрели уже более 62 тыс.пользователей





Где, именно снято видео не известно, комментаторы разделились во мнениях кто -то пишет, что это в Монголии, а кто-то, что в Казахстане. На это якобы указывают одежда охотника с казахскими орнаментами.





Доподлинно, что охотой с ловчими птицами промышляли как монголы, так казахи и кыргызы.



