Невеста протащила прогулявшего свадьбу жениха по улице в цепях

Девушка при этом кричит: "Будешь на мне жениться или нет?".

В Сети появилось видео, на котором разгневанная жительница Китая в подвенечном платье тащит по улице за цепь мужчину, который предположительно является ее женихом , пишет , пишет Вести.ру





Точное место и время происшествия не указаны. По некоторым сведениям, мужчина не явился на свадебную церемонию, которая была запланирована на тот день, сообщает News.163.com.





Жених на записи практически не сопротивляется происходящему. Девушка при этом кричит: "Будешь на мне жениться или нет?".





Впрочем, ряд пользователей Интернета скептически отнесся к увиденному. По их мнению, случившееся является или постановкой, или рекламой какого-то неизвестного мероприятия, уточняет Shanghaiist.





Ранее сообщалось, что в Пакистане арестовали невесту по обвинению в организации покушения на своего мужа прямо в день их свадьбы.



