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Глава Нацбанка прокомментировал укрепление тенге

 

Глава Нацбанка РК Данияр Акишев прокомментировал укрепление тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

В феврале на валютном рынке наблюдалось усиление позиций тенге. За месяц обменный курс тенге к доллару США укрепился на 3,5%, а с начала года - на 6,2%. Сложившийся на конец февраля курс в 312,76 тенге за доллар США является максимальным значением, начиная со второй половины декабря 2015 года. Об этом он сообщил, выступая на брифинге для СМИ, посвященном предварительным итогам февраля и ситуации на валютном рынке.

«В пользу укрепления тенге свидетельствует динамика фундаментальных факторов и, в первую очередь, мировых цен на нефть. Их уровень стабилизировался выше 55 долларов США за баррель, чему способствовало, как известно, ограничение добычи нефти в результате заключенных договоренностей стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран», - рассказал Д. Акишев. Он привел данные Нацбанка, согласно которым российский рубль на этом же фоне укрепился на 3,7% за февраль с 60,2 до 57,9 рублей за доллар США.

Глава Нацбанка также объяснил, что повлияло на соотношение спроса и предложения иностранной валюты на валютном рынке со второй половины февраля. По его словам, это был сезонный фактор - так называемая «налоговая неделя». «Предприятия-экспортеры продавали часть валютной выручки для уплаты налоговых платежей, что отразилось на предложении иностранной валюты, и на фоне умеренного спроса способствовало, в конечном итоге, дополнительному укреплению тенге, - сказал Д. Акишев. - Как видно по последним дням февраля, по завершению «налоговой недели» курс тенге несколько скорректировался. Определенная коррекция возможна и в марте, однако существующий уровень мировых цен на нефть будет поддерживать «сильный» тенге, а резкие изменения курса в одну или другую стороны маловероятны».

 

2 марта 2017, 09:15
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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