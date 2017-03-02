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Новости за сегодня

Н.Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента РК

 

Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматуллин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Мажилиса Парламента РК.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 3 марта 2017 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в тексте распоряжения.

 

 

2 марта 2017, 09:07
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

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