Н.Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента РК

Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматуллин подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Мажилиса Парламента РК.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 3 марта 2017 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в тексте распоряжения.