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Новости за сегодня

Д.Акишев рассказал о факторах, влияющих на формирование курса тенге

 

Режим плавающего обменного курса тенге полностью исключает вероятность и возможность одномоментного и значительного изменения обменного курса, т.е. девальвации. Об этом заявил сегодня Председатель НБРК Данияр Акишев, выступая на брифинге для информационных агентств в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

По его словам, «курс тенге ежедневно изменяется в зависимости от множества факторов и, соответственно, постоянно находит равновесие между спросом и предложением иностранной валюты». Тем самым, как отметил Д.Акишев, предотвращается накопление дисбалансов и необходимость резкой корректировки обменного курса тенге в будущем.

«Важно понимать, что мы живем в условиях режима свободного плавания чуть более одного года. Национальный Банк понимает, какие именно фундаментальные факторы и каким образом оказывают влияние на обменный курс и его динамику. Однако курсообразование в отдельные периоды подвержено влиянию других факторов», - сказал Д. Акишев.

Он добавил, что на рынке наличной иностранной валюты продолжает наблюдаться тенденция постепенного снижения объемов покупки иностранной валюты населением.

«По итогам января объем нетто-покупки населением наличных долларов США составил 202 млн. долларов США, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 44%, а по сравнению с январем 2016 года на 5%», - проинформировал участников брифинга глава Нацбанка.

 

2 марта 2017, 09:21
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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