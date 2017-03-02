 
Облачно
-9°

Астана

Облачно

Вероятность осадков: 21%

Влажность: 92%

Давление: 740 мм рт. ст.

Ветер: западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

315.30

2 марта 

Курс НБРК

313.79

-

АЛМАТЫ

Покупка

314.50

Продажа

315.30

АСТАНА

Покупка

314.50

Продажа

315.00

Подробнее
333.00

2 марта 

Курс НБРК

330.67

-

АЛМАТЫ

Покупка

331.00

Продажа

333.00

АСТАНА

Покупка

331.00

Продажа

333.00

Подробнее
Новости за сегодня

Годовая инфляция в 2017 году будет складываться внутри коридора 6-8%

 

Годовая инфляция зафиксировалась в границах целевого коридора 6-8% и при отсутствии шоков будет складываться внутри него в течение всего 2017 года. Об этом сегодня сообщил Председатель НБРК Данияр Акишев, выступая на брифинге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Глава Нацбанка отметил замедление темпов инфляции и снижение инфляционных ожиданий. Он привел результаты оценки инфляционных ожиданий населения. Так, по его словам, количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в январе составила 6,6%.

«Эта цифра показывает, что ожидания населения формируются внутри целевого коридора, и в январе они зафиксировались на уровне ниже фактического значения инфляции. При этом доля респондентов, ожидающих высокой инфляции, уменьшилась до минимального значения с середины прошлого года», - сказал Д. Акишев.

 

2 марта 2017, 09:35
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код