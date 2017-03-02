Годовая инфляция в 2017 году будет складываться внутри коридора 6-8%

Годовая инфляция зафиксировалась в границах целевого коридора 6-8% и при отсутствии шоков будет складываться внутри него в течение всего 2017 года. Об этом сегодня сообщил Председатель НБРК Данияр Акишев, выступая на брифинге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Глава Нацбанка отметил замедление темпов инфляции и снижение инфляционных ожиданий. Он привел результаты оценки инфляционных ожиданий населения. Так, по его словам, количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в январе составила 6,6%.

«Эта цифра показывает, что ожидания населения формируются внутри целевого коридора, и в январе они зафиксировались на уровне ниже фактического значения инфляции. При этом доля респондентов, ожидающих высокой инфляции, уменьшилась до минимального значения с середины прошлого года», - сказал Д. Акишев.