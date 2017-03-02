Прогноз погоды на трое суток: на большей территории Казахстана установится ясная погода
2 марта 2017, 10:06
Прогноз погоды на 2-4 марта 2017 г.
В ближайшие трое суток на большей территории Казахстана установится ясная погода, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают синоптики РГП "Казгидромет", холодный арктический фронт смещается на южные и восточные области Казахстана. По его влиянием на востоке республики в ближайшие сутки местами пройдёт снег. Осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются 2 марта на юге, 2 и 3 марта на юго-востоке страны, в горных районах возможен сильный снег, местами туман, гололёд и температура ниже нормы на 1-3ºС.
Остальная территория республики будет находиться под влиянием антициклона, по-этому здесь преимущественно солнечно и без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-7ºС.
Фото: www.aif.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846831-8bba92b40f3cc2ec525c810c29fac19e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...