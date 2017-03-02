Прогноз погоды на трое суток: на большей территории Казахстана установится ясная погода

В ближайшие трое суток на большей территории Казахстана установится ясная погода , сообщает , сообщает Zakon.kz





Как отмечают синоптики РГП "Казгидромет", холодный арктический фронт смещается на южные и восточные области Казахстана. По его влиянием на востоке республики в ближайшие сутки местами пройдёт снег. Осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются 2 марта на юге, 2 и 3 марта на юго-востоке страны, в горных районах возможен сильный снег, местами туман, гололёд и температура ниже нормы на 1-3ºС.





Остальная территория республики будет находиться под влиянием антициклона, по-этому здесь преимущественно солнечно и без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-7ºС.



