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Прогноз погоды на трое суток: на большей территории Казахстана установится ясная погода

2 марта 2017, 10:06

Прогноз погоды на 2-4 марта 2017 г.


В ближайшие трое суток на большей территории Казахстана установится ясная погода, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают синоптики РГП "Казгидромет", холодный арктический фронт смещается на южные и восточные области Казахстана. По его влиянием на востоке республики в ближайшие сутки местами пройдёт снег. Осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются 2 марта на юге, 2 и 3 марта на юго-востоке страны, в горных районах возможен сильный снег, местами туман, гололёд и температура ниже нормы на 1-3ºС.

Остальная территория республики будет находиться под влиянием антициклона, по-этому здесь преимущественно солнечно и без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-7ºС.

Фото: www.aif.ru

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