40% затрат местного бюджета на ЖКХ приходится на Астану, ЮКО и Алматы

Госсектор сконцентрирован на обеспечении жильем казахстанцев. Бюджет ЖКХ увеличился на 14% за 2016 год. Страна в ожидании результатов новой госпрограммы.

Обеспеченность населения жильем в Казахстане выросла с 18,4 кв. м. на человека в 2010 году до 21 кв. м. к началу 2017 года, однако это все равно меньше стандарта ООН на 9 кв. м. Индекс уровня доступности жилья увеличился на 12% по сравнению с 2015 годом.

По итогам 2016 года было введено в эксплуатацию 10,5 млн кв. м. нового жилья, что на 17,5% больше 2015 года. Из них государством был введен 1 млн кв. м. на сумму 105,6 млрд тенге. Всего в сектор жилищного строительства и коммунального хозяйства было инвестировано 829,6 млрд тг.

В 2017 году планируется ввести 10,1 млн кв. метров жилья. В том числе 5,1 млн кв. метров многоквартирного жилья и 5 млн. кв. метров индивидуального по программе «Нұрлы жер» за счет софинансирования. В текущем году из госбюджета будет выделено на программу 168,8 млрд тенге (сумма будет корректироваться в течение года).

Расходы государства на поддержку ЖКХ увеличились на 14% за 2016 год и составили 507 млрд тенге. Ожидается дальнейшее увеличение в текущем году. Уже за январь 2017 года было израсходовано 5,2 млрд тенге, что на 40% превышает январь 2016 года.

В структуре расходов госбюджета на ЖКХ приходится 5% выделяемых средств.

В сфере ЖКХ 98% республиканского бюджета направляется на поддержку местных бюджетов в виде трансфертов. За 2016 год чистые расходы РБ увеличились более чем в 4 раза, составив 4,1 млрд тенге. Тем временем, на поддержку местных бюджетов ушло 215,5 млрд тенге (+ 41,5%).

В 2017 году по программе «Нұрлы жер» будет просубсидировано 120 млрд тг ипотечных кредитов и 157 млрд тг строительных кредитов. Для этого из РБ выделено 21 млрд тенге. Так, чистые расходы РБ на ЖКХ планируют увеличиться в 6,5 раз в 2017 году и составят 27,2 млрд тенге.

*- Так как ГБ = РБ + МБ, рассматривая отдельно РБ и МБ, трансферты из РБ в МБ зачитываются в расходы РБ и эти же трансферты, расходуемые МБ зачитываются в расходы МБ и происходит двойной учет суммы трансфертов. Во избежание этого расходы РБ на ЖКХ представлены без учета трансфертов.

Расходы МБ выросли на 14% за 2016 год и составили 503 млрд тенге.

В текущем году из местного бюджета на строительство 173,1 тыс. кв. м. арендного жилья по программе будет выделено 27,6 млрд тенге, на обустройство ИКИ в районах жилищной застройки - 86,1 млрд, на бюджетное кредитование ЖССБК - 24 млрд.

Расходы Нацфонда на ЖКХ увеличились в 3 раза и составили 179 млрд тенге. Из них по программе «Нұрлы Жол» на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения выделено 87 млрд тенге, на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 77,8 млрд тенге и на объекты Всемирной зимней универсиады 2017 - 4,4 млрд тенге.

По программе «Нұрлы жер» будет выделено 25 млрд тг. на ввод 150 тыс. кв. м. для создания регионального фонда арендного жилья без права выкупа.

Прогаранированный объем делового строительства Фондом гарантирования в 2017 году составит 100,5 млрд тг, в том числе за счет 10 млрд тг, выделенных из НФ, что позволит увеличить вклад дольщиков в строительство жилых домов.

По итогам 2016 года лидерами по увеличению расходов на ЖКХ стали Актюбинская область (+79%) и ВКО (+75%). В Актюбинскую область было выделено 28,5 млрд тенге, а в ВКО 34,2 млрд тенге.

При этом 40% затрат местного бюджета на ЖКХ приходится на Астану, ЮКО и Алматы. Расходы Астаны составили 98,5 млрд тенге, ЮКО - 56,2 млрд тенге и Алматы - 47,2.

По плану на 2017 год сильное увеличение расходов будет иметь место в Павлодарской области (+84%) и в Карагандинской области (+40%), в связи с большим количеством выделенных трансфертов на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах.