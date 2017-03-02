Инфляция в Республике Казахстан за январь-февраль 2017 года составила 1,8%

Цены на продовольственные товары за два месяца т.г. (февраль 2017г. к декабрю 2016г.) увеличились на 2,6%, непродовольственные - на 1,3%, платные услуги - на 1,2%.

в процентах, прирост Февраль 2017г. к Январь-февраль 2017г. к январю-февралю 2016г. январю 2017г. декабрю 2016г. февралю 2016г. декабрю 2015г. Товары и услуги 1,0 1,8 7,8 10,4 7,8 Продовольственные товары 1,4 2,6 9,5 12,5 9,3 Непродовольственные товары 0,6 1,3 9,0 10,9 9,1 Платные услуги для населения 0,9 1,2 4,5 7,4 4,9

С начала текущего года (февраль 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на картофель на 15%, овощи свежие - на 13,9%, говядину - на 5,3%, масло сливочное - на 4,3%, баранину - на 4,2%, фрукты свежие - на 3,3%, конину - на 2,7%, сыр сычужный - на 2,2%, молоко консервированное, хлеб - по 2,1%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 4,7%, сахар - на 3,2%, крупу гречневую - на 1%.

Прирост цен на автомобили составил 2,2%, стеклянные и керамические изделия - 2%, фармацевтическую продукцию, моющие и чистящие средства - по 1,4%, газеты, книги и канцелярские товары - 1,3%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия, товары личного пользования - по 1,2%, бытовые приборы - 1%. Бензин подорожал на 4,3%, сжиженный газ в баллонах - на 4,2%.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги здравоохранения - на 2,3%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 1,4%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 2,7%, а воздушным пассажирским транспортом - подешевел на 9,1%, железнодорожным - на 0,3%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 6,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,2%, отопление центральное - на 2,4%, электроэнергию, горячую воду - по 2,3%, холодную воду - на 2,2%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 32,2%.