 
Облачно
-9°

Астана

Облачно

Вероятность осадков: 21%

Влажность: 92%

Давление: 740 мм рт. ст.

Ветер: западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

315.30

2 марта 

Курс НБРК

313.79

-

АЛМАТЫ

Покупка

314.50

Продажа

315.30

АСТАНА

Покупка

314.50

Продажа

315.00

Подробнее
333.00

2 марта 

Курс НБРК

330.67

-

АЛМАТЫ

Покупка

331.00

Продажа

333.00

АСТАНА

Покупка

331.00

Продажа

333.00

Подробнее
Новости за сегодня

Инфляция в Республике Казахстан за январь-февраль 2017 года составила 1,8%

 

Цены на продовольственные товары за два месяца т.г. (февраль 2017г. к декабрю 2016г.) увеличились на 2,6%, непродовольственные - на 1,3%, платные услуги - на 1,2%.

 

в процентах, прирост

 

Февраль 2017г. к

Январь-февраль 2017г.

к январю-февралю 2016г.

январю 2017г.

декабрю 2016г.

февралю 2016г.

декабрю 2015г.

Товары и услуги

1,0

1,8

7,8

10,4

7,8

Продовольственные товары

1,4

2,6

9,5

12,5

9,3

Непродовольственные товары

0,6

1,3

9,0

10,9

9,1

Платные услуги для населения

0,9

1,2

4,5

7,4

4,9

 

С начала текущего года (февраль 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на картофель на 15%, овощи свежие - на 13,9%, говядину - на 5,3%, масло сливочное - на 4,3%, баранину - на 4,2%, фрукты свежие - на 3,3%, конину - на 2,7%, сыр сычужный - на 2,2%, молоко консервированное, хлеб - по 2,1%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 4,7%, сахар - на 3,2%, крупу гречневую - на 1%.

Прирост цен на автомобили составил 2,2%, стеклянные и керамические изделия - 2%, фармацевтическую продукцию, моющие и чистящие средства - по 1,4%, газеты, книги и канцелярские товары - 1,3%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия, товары личного пользования - по 1,2%, бытовые приборы - 1%. Бензин подорожал на 4,3%, сжиженный газ в баллонах - на 4,2%.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги здравоохранения - на 2,3%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 1,4%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 2,7%, а воздушным пассажирским транспортом - подешевел на 9,1%, железнодорожным - на 0,3%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 6,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,2%, отопление центральное - на 2,4%, электроэнергию, горячую воду - по 2,3%, холодную воду - на 2,2%.

 

r01-03-2017-1

 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 32,2%.

 

2 марта 2017, 10:10
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код