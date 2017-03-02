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Новости за сегодня

Изменение цен на продовольственные товары в феврале 2017 года

 

Цены на продовольственные товары в феврале 2017 г. по сравнению с февралем 2016 г. выросли на 9,5%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 29,3%, крупы - на 26,2%, кондитерские изделия - на 16%, хлеб - на 13,1%, алкогольные напитки - на 10,4%, булочные и мучные изделия - на 9,7%, рыбу и морепродукты - на 8,6%, масла и жиры - на 8,5%, фрукты и овощи - на 8%, макаронные изделия - на 7,8%, молочные продукты - на 6,9%, муку - на 6,8%, сахар - на 4,4%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 8,5%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 11,7%, говядину - на 10,4%, свинину - на 6,8%, баранину - на 6,6%, колбасные изделия - на 5,6%, конину - на 5,3%.

 

Средние цены на основные продовольственные товары

в Республике Казахстан в феврале 2017 года

 

Цены в тенге за килограмм

Средние цены

в феврале 2016г.

средние

минимальные

максимальные

разрыв, раз

город

цена

город

цена

Мука пшеничная первого сорта

120

Павлодар

88

Актау

159

1,8

112

Хлеб пшеничный из муки первого сорта

126

Тараз Шымкент

100

Актау

156

1,6

109

Вермишель

252

Тараз

203

Актау

387

1,9

234

Рис

288

Кызылорда

202

Астана

397

2,0

289

Крупа манная

213

Караганда

171

Астана

292

1,7

192

Крупа гречневая

431

Павлодар

357

Астана

560

1,6

313

Говядина лопаточно-грудная часть

1 336

Павлодар

1 180

Астана

1 498

1,3

1 180

Масло сливочное

1 803

Павлодар

1 492

Актау

2 750

1,8

1 582

Масло подсолнечное, литр

437

Павлодар

405

Усть-Каменогорск

479

1,2

418

Молоко сырое, литр

182

Кокшетау

110

Алматы

224

2,0

178

Яйца, десяток

286

Караганда Павлодар

231

Алматы

340

1,5

262

Картофель

105

Павлодар

77

Алматы

131

1,7

79

Яблоки

338

Шымкент

270

Актау

464

1,7

345

Капуста белокочанная

89

Караганда

61

Актау

135

2,2

91

Сахар-песок

244

Уральск

218

Семей

265

1,2

234

Чай

2 837

Актобе

2 426

Алматы

3 226

1,3

2 176

 

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.

 

2 марта 2017, 10:07
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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