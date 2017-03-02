Изменение цен на продовольственные товары в феврале 2017 года
Цены на продовольственные товары в феврале 2017 г. по сравнению с февралем 2016 г. выросли на 9,5%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 29,3%, крупы - на 26,2%, кондитерские изделия - на 16%, хлеб - на 13,1%, алкогольные напитки - на 10,4%, булочные и мучные изделия - на 9,7%, рыбу и морепродукты - на 8,6%, масла и жиры - на 8,5%, фрукты и овощи - на 8%, макаронные изделия - на 7,8%, молочные продукты - на 6,9%, муку - на 6,8%, сахар - на 4,4%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 8,5%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 11,7%, говядину - на 10,4%, свинину - на 6,8%, баранину - на 6,6%, колбасные изделия - на 5,6%, конину - на 5,3%.
|
Средние цены на основные продовольственные товары
в Республике Казахстан в феврале 2017 года
|
|
Цены в тенге за килограмм
|
Средние цены
в феврале 2016г.
|
средние
|
минимальные
|
максимальные
|
разрыв, раз
|
город
|
цена
|
город
|
цена
|
Мука пшеничная первого сорта
|
120
|
Павлодар
|
88
|
Актау
|
159
|
1,8
|
112
|
Хлеб пшеничный из муки первого сорта
|
126
|
Тараз Шымкент
|
100
|
Актау
|
156
|
1,6
|
109
|
Вермишель
|
252
|
Тараз
|
203
|
Актау
|
387
|
1,9
|
234
|
Рис
|
288
|
Кызылорда
|
202
|
Астана
|
397
|
2,0
|
289
|
Крупа манная
|
213
|
Караганда
|
171
|
Астана
|
292
|
1,7
|
192
|
Крупа гречневая
|
431
|
Павлодар
|
357
|
Астана
|
560
|
1,6
|
313
|
Говядина лопаточно-грудная часть
|
1 336
|
Павлодар
|
1 180
|
Астана
|
1 498
|
1,3
|
1 180
|
Масло сливочное
|
1 803
|
Павлодар
|
1 492
|
Актау
|
2 750
|
1,8
|
1 582
|
Масло подсолнечное, литр
|
437
|
Павлодар
|
405
|
Усть-Каменогорск
|
479
|
1,2
|
418
|
Молоко сырое, литр
|
182
|
Кокшетау
|
110
|
Алматы
|
224
|
2,0
|
178
|
Яйца, десяток
|
286
|
Караганда Павлодар
|
231
|
Алматы
|
340
|
1,5
|
262
|
Картофель
|
105
|
Павлодар
|
77
|
Алматы
|
131
|
1,7
|
79
|
Яблоки
|
338
|
Шымкент
|
270
|
Актау
|
464
|
1,7
|
345
|
Капуста белокочанная
|
89
|
Караганда
|
61
|
Актау
|
135
|
2,2
|
91
|
Сахар-песок
|
244
|
Уральск
|
218
|
Семей
|
265
|
1,2
|
234
|
Чай
|
2 837
|
Актобе
|
2 426
|
Алматы
|
3 226
|
1,3
|
2 176
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
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