Изменение цен на продовольственные товары в феврале 2017 года

Цены на продовольственные товары в феврале 2017 г. по сравнению с февралем 2016 г. выросли на 9,5%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 29,3%, крупы - на 26,2%, кондитерские изделия - на 16%, хлеб - на 13,1%, алкогольные напитки - на 10,4%, булочные и мучные изделия - на 9,7%, рыбу и морепродукты - на 8,6%, масла и жиры - на 8,5%, фрукты и овощи - на 8%, макаронные изделия - на 7,8%, молочные продукты - на 6,9%, муку - на 6,8%, сахар - на 4,4%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 8,5%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 11,7%, говядину - на 10,4%, свинину - на 6,8%, баранину - на 6,6%, колбасные изделия - на 5,6%, конину - на 5,3%.

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в феврале 2017 года Цены в тенге за килограмм Средние цены в феврале 2016г. средние минимальные максимальные разрыв, раз город цена город цена Мука пшеничная первого сорта 120 Павлодар 88 Актау 159 1,8 112 Хлеб пшеничный из муки первого сорта 126 Тараз Шымкент 100 Актау 156 1,6 109 Вермишель 252 Тараз 203 Актау 387 1,9 234 Рис 288 Кызылорда 202 Астана 397 2,0 289 Крупа манная 213 Караганда 171 Астана 292 1,7 192 Крупа гречневая 431 Павлодар 357 Астана 560 1,6 313 Говядина лопаточно-грудная часть 1 336 Павлодар 1 180 Астана 1 498 1,3 1 180 Масло сливочное 1 803 Павлодар 1 492 Актау 2 750 1,8 1 582 Масло подсолнечное, литр 437 Павлодар 405 Усть-Каменогорск 479 1,2 418 Молоко сырое, литр 182 Кокшетау 110 Алматы 224 2,0 178 Яйца, десяток 286 Караганда Павлодар 231 Алматы 340 1,5 262 Картофель 105 Павлодар 77 Алматы 131 1,7 79 Яблоки 338 Шымкент 270 Актау 464 1,7 345 Капуста белокочанная 89 Караганда 61 Актау 135 2,2 91 Сахар-песок 244 Уральск 218 Семей 265 1,2 234 Чай 2 837 Актобе 2 426 Алматы 3 226 1,3 2 176

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.