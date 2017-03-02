Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-феврале 2017 года
В феврале 2017 года по сравнению с декабрем предыдущего года цены предприятий-производителей повысились на 6,7%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 11,5%, обрабатывающей - на 1,6%. Произведенная продукция подорожала на 7%, услуги промышленного характера - на 4,3%.
|
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Февраль 2017г. к
|
Январь-февраль 2017г.
к январю-февралю 2016г.
|
январю 2017г.
|
февралю 2016г.
|
декабрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера
|
0,4
|
31,2
|
6,7
|
23,2
|
28,1
|
Произведенная продукция
|
0,3
|
34,3
|
7,0
|
25,0
|
30,9
|
Средства производства
|
1,7
|
13,2
|
2,7
|
9,9
|
9,4
|
Продукция промежуточного потребления
|
0,2
|
41,1
|
8,2
|
27,9
|
36,5
|
Потребительские товары
|
0,3
|
6,2
|
0,8
|
11,9
|
7,4
|
Услуги промышленного характера
|
1,9
|
6,4
|
4,3
|
8,1
|
5,5
За период с начала года цены предприятий-производителей на металлические руды стали выше на 14,6%, нефть - на 12,7%, газ природный - на 7,6%, уголь - на 3,7%, бензин - на 3,2%, топливо дизельное - на 2,5%, пропан и бутан сжиженные - на 1%.
Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 10,7%, прокат черных металлов - на 2,5%, их снижение - на благородные металлы на 3,1%.
Повышение цен производителей наблюдалось на чай на 5,3%, молочные продукты - на 4,1%, муку ржаную - на 2,7%, мясо скота - на 2,3%, хлеб - на 0,9%, маргарин - на 0,8%, их снижение - на сахар на 4,9%, крупы - на 3,5%, рыбу - на 3,1%, муку пшеничную - на 2,1%, масло растительное - на 0,9%.
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