Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-феврале 2017 года

В феврале 2017 года по сравнению с декабрем предыдущего года цены предприятий-производителей повысились на 6,7%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 11,5%, обрабатывающей - на 1,6%. Произведенная продукция подорожала на 7%, услуги промышленного характера - на 4,3%.

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение - Февраль 2017г. к Январь-февраль 2017г. к январю-февралю 2016г. январю 2017г. февралю 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера 0,4 31,2 6,7 23,2 28,1 Произведенная продукция 0,3 34,3 7,0 25,0 30,9 Средства производства 1,7 13,2 2,7 9,9 9,4 Продукция промежуточного потребления 0,2 41,1 8,2 27,9 36,5 Потребительские товары 0,3 6,2 0,8 11,9 7,4 Услуги промышленного характера 1,9 6,4 4,3 8,1 5,5

За период с начала года цены предприятий-производителей на металлические руды стали выше на 14,6%, нефть - на 12,7%, газ природный - на 7,6%, уголь - на 3,7%, бензин - на 3,2%, топливо дизельное - на 2,5%, пропан и бутан сжиженные - на 1%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 10,7%, прокат черных металлов - на 2,5%, их снижение - на благородные металлы на 3,1%.

Повышение цен производителей наблюдалось на чай на 5,3%, молочные продукты - на 4,1%, муку ржаную - на 2,7%, мясо скота - на 2,3%, хлеб - на 0,9%, маргарин - на 0,8%, их снижение - на сахар на 4,9%, крупы - на 3,5%, рыбу - на 3,1%, муку пшеничную - на 2,1%, масло растительное - на 0,9%.