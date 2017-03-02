Назначен аким Тюлькубасского района ЮКО

Сегодня распоряжением акима Южно-Казахстанской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия маслихата Тюлькубасского района на должность акима Тюлькубасского района назначен Нурбол Абдисаттарович Турашбеков.

Представляя активу района нового акима, глава региона подчеркнул, что Тулькубасский район имеет свои особенности.

«Тулькубасский район очень удобен для туризма. Следует обратить внимание на улучшение качества сервиса вдоль дорог. Кроме того, необходимо обратить особое внимание на вопросы снижения безработицы, привлечения инвестиций, развития предпринимательства и агросектора в районе. Я убежден, что новый аким найдет решение в данных вопросах», - сказал Жансеит Кансеитович.

Стоит отметить, Турашбеков Нурбол Абдисаттарович родился в 1980 году, образование высшее, квалификация по специальности - инженер-экономист, инженер-землеустроитель.

Трудовую деятельность начал в 2001 году землеустроителем Ордабасинского земельно-кадастрового бюро дочернего государственного предприятия «ЮжКазНПЦзем» в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.

В 2002 году занимал должность заведующего бюро предприятия Ордабасинского района. В 2009 году - директор Сайрамского земельно-кадастрового бюро, 2010 год - директор дочернего государственного предприятия «ЮжКазНПЦзем», 2012 год - Первый заместитель Генерального директора Республиканского государственного предприятия «Научно-производственного центра» (г. Астана). В 2016 году был заместителем директора Дирекции «Научно-производственного центра земельного кадастра» государственной корпорации «Правительство для граждан».