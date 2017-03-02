Правила игры в гольф предложено изменить впервые с 1744 года

Цель состоит в том, чтобы сделать их проще и понятнее для игроков по всему миру

Американская ассоциация гольфа представила в среду предложения об изменении правил этой игры. Как сообщила корр. ТАСС представитель ассоциации, это первое крупное изменение правил с 1744 года, когда они были впервые опубликованы.





"Предлагается сократить число правил с ныне действующих 34 до 24 и внести другие изменения, - отметила она. - Цель состоит в том, чтобы сделать их проще и понятнее для игроков по всему миру".

В течение шести месяцев Американская ассоциация гольфа будет собирать мнения по поводу новых правил, сообщила представитель ассоциации. "Принять участие в обсуждении смогут все - и отдельные игроки, и национальные ассоциации, - подчеркнула она. - Они могут направлять предложения на наш веб-сайт. Результаты обсуждения будут подведены 1 января 2018 года". Если предложения будут одобрены, то новые правила вступят в силу в 2019 году.





Работу над новыми правилами Американская ассоциация гольфа вела на протяжении пяти последних лет совместно с шотландским "Королевским и старозаветным гольф-клубом Сент-Эндрюса", возникшем еще в 1574 году.

Родиной гольфа считается Шотландия, первое упоминание об игре относится к 1457 году, когда шотландский король Яков II запретил гольф, поскольку игра отвлекала лучников от военной подготовки. Первый известный сборник правил игры был выработан в 1744 году для "Собрания джентльменов-игроков в гольф", собиравшихся на площадке у шотландского городка Галлэйн неподалеку от Эдинбурга.





Чемпионат мира по гольфу впервые был проведен в октябре 1860 года в Шотландии. Сейчас к числу важнейших профессиональных турниров относится Masters, US Open, Открытый чемпионат Британии и чемпионат профессиональных ассоциаций (PGA Championship). На Олимпиаде-2016 гольф впервые с 1904 года был включен в программу соревнований.



