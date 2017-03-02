Санчес назвал главную ошибку Джейкобса в подготовке к бою с Головкиным

За 30 дней до поединка американец оказался почти на пять килограммов тяжелее GGG.

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Абель Санчес считает, что будущий соперник его подопечного американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) допускает ошибку, подходя к бою с лишним весом , сообщает , сообщает Vesti.kz





За 30 дней до поединка боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания. Так, вес Головкина составил 165,1 фунта (74,89 килограмма), тогда как Джейкобс оказался почти на пять килограммов тяжелее - 174,8 фунта (79,29 килограмма). Тем не менее оба уложились в лимит 176 фунтов (79,8 килограмма).





"Я рад, ведь мы наконец нашли вызов, который позволит Геннадию показать его навыки, а не устраивать драку в баре.





Надеюсь, тренер Джейкобса понимает, что избыток веса не сделает его эффективнее, ведь так он станет медленнее. Лишние 15-20 фунтов не увеличат силы. Ему нужно быть резким и подвижным. А если он станет слишком тяжелым, это не плюс. Я знаю о его силе - у него 13 нокаутов подряд", - сказал Санчес в интервью Fighthub.com.





Ранее тренер Головкина также отметил, что Джейкобс является самым серьезным испытанием для его подопечного, и поэтому казахстанскому боксеру следует быть начеку.





Между тем СМИ восхитились физической формой Головкина перед боем с Джейкобсом. Пресса также отметила "звериный" настрой казахстацна на предстоящее противостояние.





Напомним, сам бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.





Фото: Josh Lefkowitz / Getty Images



