Санчес назвал главную ошибку Джейкобса в подготовке к бою с Головкиным
2 марта 2017, 10:33
За 30 дней до поединка американец оказался почти на пять килограммов тяжелее GGG.
Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Абель Санчес считает, что будущий соперник его подопечного американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) допускает ошибку, подходя к бою с лишним весом, сообщает Vesti.kz.
За 30 дней до поединка боксеры прошли обязательную процедуру взвешивания. Так, вес Головкина составил 165,1 фунта (74,89 килограмма), тогда как Джейкобс оказался почти на пять килограммов тяжелее - 174,8 фунта (79,29 килограмма). Тем не менее оба уложились в лимит 176 фунтов (79,8 килограмма).
"Я рад, ведь мы наконец нашли вызов, который позволит Геннадию показать его навыки, а не устраивать драку в баре.
Надеюсь, тренер Джейкобса понимает, что избыток веса не сделает его эффективнее, ведь так он станет медленнее. Лишние 15-20 фунтов не увеличат силы. Ему нужно быть резким и подвижным. А если он станет слишком тяжелым, это не плюс. Я знаю о его силе - у него 13 нокаутов подряд", - сказал Санчес в интервью Fighthub.com.
Ранее тренер Головкина также отметил, что Джейкобс является самым серьезным испытанием для его подопечного, и поэтому казахстанскому боксеру следует быть начеку.
Между тем СМИ восхитились физической формой Головкина перед боем с Джейкобсом. Пресса также отметила "звериный" настрой казахстацна на предстоящее противостояние.
Напомним, сам бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Фото: Josh Lefkowitz / Getty Images
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