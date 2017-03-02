Меморандум о поддержке при проведении учений с Турцией ратифицировал Парламент РК

Документ регламентирует оказание поддержки принимающей стороны во время проведения учений на территории одного из государств.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты рассмотрели и приняли закон РК «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей Стороны при проведении учений подразделениями специального назначения», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Данный меморандум подписан в Анкаре 20 января 2016 года. Целью меморандума является определение обязательств и ответственности сторон, а также основных принципов оказания поддержки принимающей стороны во время проведения учений на территории одного из государств», - сказал первый заместитель министра обороны РК Мурат Майкеев, представляя документ депутатам.





По его словам, учения проводятся в соответствии с утвержденным планом проведения учений и законодательством принимающего государства.





«Согласно положениям меморандума принимающая сторона оказывает содействие в развертывании подразделений направляющей стороны в определенных районах и местностях. Разрешает подразделению направляющей стороны использовать воздушное пространство, железные дороги, автомобильные трассы своего государства для воза, перемещения внутри страны, вывоза техники, оружия и боеприпасов», - пояснил он.





Также предоставляет на безвозмездной основе оружие, материальные средства, оборудование и боеприпасы. Обеспечивает бесплатно подразделения направляющей стороны размещением и питанием такого же качества, которым она обеспечивает свой личный состав. Удовлетворяет нужды подразделения направляющей стороны посредством предоставления топлива, продовольствия, транспортных средств, средств связи, медуслуг.





«В свою очередь подразделения направляющей стороны соблюдают законодательство государства принимающей стороны и следуют детализированным процедурам, предусмотренным планом проведения учений. Следует отметить, что проведение учений будет способствовать повышению профессиональных навыков и боевой готовности подразделений спецназначения Вооруженных сил двух государств, а также позволит отработать вопросы взаимодействия между ними. Принятие закона не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета, а также не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий», - заключил М. Майкеев.





Ксения Давыдова, Астана