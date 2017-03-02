Китайский "Человек-слон" с опухолью на лице отказался участвовать в развлекательном шоу
2 марта 2017, 10:52
Из-за редкого заболевания Хуанг смог доучиться только до четвертого класса.
39-летний житель китайской деревни Юлан, провинция Хунань, с четырехлетнего возраста страдает от гигантских опухолей на лице, из-за которых мужчину прозвали "Человеком-слоном", сообщает Вести.ру со ссылкой на издание Sun.
Проблема китайца заключается в том, что опухоли на его лице продолжают вырастать вновь, из-за чего больному приходится регулярно ложиться под нож. Вес образований на его лице составляет 15 килограммов.
Из-за редкого заболевания Хуанг смог доучиться только до четвертого класса. Затем он был вынужден бросить школу из-за насмешек со стороны одноклассников. Его близкие давно привыкли к облику мужчины и общаются с ним как ни в чем не бывало.
О проблеме Хуанга Чунчая много писали в СМИ. С недавних пор мужчине стали предлагать участвовать в развлекательных шоу.
Впрочем, китайцу жутко не нравится эта идея. Он до сих пор сторонится не только телекамер, но и любой публичности. Недавно мужчине сделали ряд операций, с помощью которых он может вести относительно нормальную жизнь. Хуанг Чунчай живет с родителями и другими родственниками.
Фото: thesun.co.uk
Видео: CCTV English
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