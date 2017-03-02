5 матчей сезона, спасённых Роналду для «Реала».

«Реал» — «Лас-Пальмас» — 3:3. Дубль Роналду





«Реал» в последнее время цепляет очки с трудом — как раз на фоне оживившейся «Барсы». Только в воскресенье мадридцы спасались с 0:2 в матче с «Вильярреалом» и даже за полчаса сумели добыть победу. Но запаса прочности и везения на вторую такую встречу подряд уже не хватило. На быстрый гол Иско «Лас-Пальмас» ответил уже через две минуты. А начало второго тайма получилось просто убийственным для мадридцев. Бэйл клюнул на провокацию, отпихнув Виеру, и получил красную. И тут же гости забили ещё дважды. Казалось, «Реалу» не спастись — вырисовывались сенсационное домашнее поражение и второе место (пусть и с игрой в запасе) следом за «Барсой», которая к тому же в этот вечер узнала об уходе Луиса Энрике по окончании сезона.





Но «Реал» и в меньшинстве смог совершить небольшое чудо. Роль чудотворца в который раз взял на себя Роналду. Сначала он реализовал пенальти, который сам же и заработал — защитник рукой прервал прострел португальца. А на 89-й минуте после навеса Хамеса с углового на ближнюю штангу Криштиану отправил мяч под перекладину, принеся «Реалу» волевую ничью — 3:3.





«Атлетико» — «Реал» — 0:3. Хет-трик Роналду





Последнее дерби в истории «Висенте Кальдерона» Роналду выиграл практически в одиночку. В первом тайме со штрафного с 27 метров он вроде бы пробил в стенку, но рикошет помог мячу найти дорогу в сетку. Во втором был пенальти, который Криштиану по традиции сам и добыл, подставившись под фол Савича. Ну и финальную точку в разгроме Роналду поставил с игры, замкнув прострел Бэйла.













«Алавес» — «Реал» — 1:4. Хет-трик Роналду





Быстрый гол Брума в Витории создал «Реалу» немало проблем. Правда, сам автор мяча и помог «Реалу» привычным образом: игра рукой — пенальти — гол Роналду. Затем был могучий дальний удар в исполнении португальца, небольшой рикошет — и мадридцы уже впереди. Потом Криштиану упустил возможность сделать хет-трик с пенальти, зато сотворил его с игры, чётко разобравшись в штрафной.





«Реал» — «Спортинг» Х — 2:1. Дубль Роналду





Дежурный сценарий победы «имени Роналду»: пенальти плюс гол с игры. В том матче, впрочем, Криштиану сделал результат ещё в первом тайме и без необходимости вытаскивать волевую победу. Зато красиво забил в падении головой.





«Реал» — «Спортинг» Л – 2:1. Гол Роналду





Другой «Спортинг», другой турнир, другой сценарий. В матче с родным клубом из Португалии у Роналду довольно долго игра не шла. И лиссабонцы под конец матча сенсационно вели. Пока за дело не взялся Криштиану. Удар — штанга. Проход — заработанный штрафной. Ну а с него, к разочарованию португальских болельщиков, мяч отправился в «девятку». А уже в добавленное время «Реал» вырвал и победу.







