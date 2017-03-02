Требования к безопасности систем газоснабжения

Система газоснабжения - газопроводы, газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, групповые резервуарные установки, газобаллонные установки, сооружения на газопроводах, газовое оборудование зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания, общественных зданий и жилых домов.

Необходимо отметить, что требования технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности систем газоснабжения» распространяются на следующие системы газоснабжения:

1) наружные газопроводы поселений, включая межпоселковые;

2) наружные (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) систем газоснабжения;

3) наружные газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) систем газоснабжения тепловых электрических станций;

4) газорегуляторные пункты, газорегуляторные пункты блочные и шкафные газорегуляторные пункты;

5) здания и сооружения на газопроводах.

С целью обеспечения безопасной эксплуатации наружных газопроводов и сооружений, организацией, эксплуатирующей системы газоснабжения, выполняются следующие требования безопасности:

1) интенсивность запаха газа (одоризация) обеспечивается газотранспортной организацией в конечных точках газораспределительной сети (у потребителя);

2) пункты контроля, периодичность отбора проб, а также интенсивность запаха газа определяются газораспределительными организациями;

3) величина давления и качество газа на выходе из газораспределительной станции поддерживаются на уровне номинальных, определенных проектом;

4) газораспределительные организации обеспечивают нормативное давление газа у потребителя, при необходимости осуществляя телеметрический контроль давления газа после газораспределительной станции;

5) установленные на газопроводах запорная арматура и компенсаторы подвергаются ежегодному техническому обслуживанию и при необходимости - ремонту.

Организациям, эксплуатирующим надземные газопроводы, следует проводить мониторинг и своевременно устранять:

1) утечки газа;

2) перемещения газопроводов за пределы опор;

3) наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор;

4) неисправности отключающих устройств и изолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов;

5) сохранность устройств электрохимической защиты и габаритных знаков на переходах в местах проезда автотранспорта.

Организациям, эксплуатирующим подземные газопроводы, следует проводить мониторинг и своевременно устранять:

1) утечки газа на трассе газопровода;

2) повреждения настенных указателей, ориентиров сооружений;

3) неисправности в работе электрохимической защиты.

Организациям, эксплуатирующим подземные и надземные газопроводы, следует:

1) проводить мониторинг грунтовых условий (выявлять пучения, просадки, оползни, обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или дождевыми водами);

2) контролировать условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность

газопровода от повреждений.

Периодичность обхода трасс подземных газопроводов следует устанавливать в зависимости от их технического состояния, наличия и эффективности электрозащитных установок, категории газопровода по давлению, пучинистости, просадочности и степени набухания грунтов, горных подработок, сейсмичности района, характера местности и плотности ее застройки, времени года и других факторов.

Наружные (надземные) и внутренние газопроводы следует окрашивать в желтый цвет двумя слоями краски (лака, эмали), предназначенной соответственно для наружных работ при температурах, соответствующих расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства, и для внутренних работ.

Подтверждение соответствия систем газоснабжения производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.