Емельяненко-младший не приедет в Караганду из-за подписки о невыезде

В начале февраля этого года Александр Емельяненко несмотря на огромное количество предложений от других бойцовских организаций заключил контракт с российским промоушеном WFCA, представляющим Всемирный бойцовский клуб «Ахмат».

Знаменитый тяжеловес Александр Емельяненко не сможет принять участие в турнире российского промоушена WFCA (Всемирный бойцовский клуб «Ахмат»), который пройдет 25 марта в казахстанском городе Караганда. Первый поединок после условно-досрочного освобождения Емельяненко-младшего из колонии не состоится из-за подписки о невыезде, ограничивающей свободу его передвижения, сообщила « Первый поединок после условно-досрочного освобождения Емельяненко-младшего из колонии не состоится из-за подписки о невыезде, ограничивающей свободу его передвижения, сообщила « Известиям » супруга и менеджер спортсмена Полина Емельяненко.





— В данный момент Александр действительно ограничен в своих передвижениях, — призналась «Известиям» менеджер. — Согласно российскому законодательству в ближайшие два года он не может покидать территорию Российской Федерации, а значит, бои за пределами нашей страны невозможны. Это касается не только предстоящего турнира в Казахстане, но и любых других выступлений за границей.





В начале февраля этого года Александр Емельяненко несмотря на огромное количество предложений от других бойцовских организаций заключил контракт с российским промоушеном WFCA, представляющим Всемирный бойцовский клуб «Ахмат».





Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко мог провести свой дебютный бой на турнире WFCA, который прошел в Москве в последних числах февраля, однако дата выхода прославленного тяжеловеса на ринг была перенесена. Эксперты в области смешанных единоборств были уверены, что первый поединок именитого тяжеловеса состоится уже на следующем турнире бойцовской организации WFCA в Казахстане. Назывались даже возможные оппоненты Емельяненко — ими могли стать Джефф Монсон и Фабрисио Вердум, недавно присоединившийся к чеченскому промоушену, а также бразилец Антониу Силва, вызвавший россиянина на бой через социальные сети.







