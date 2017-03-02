Соглашение о реадмиссии лиц с Польшей ратифицировал Парламент

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о реадмиссии лиц», передает корреспондент Zakon.kz.

«Данное соглашение подписано в Варшаве в августе 2016 года. Данный документ предусматривает процедуры выявления и возвращения лиц, которые нарушили условия въезда или пребывания на территории государств», - сказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, представляя документ сенаторам.

По его словам, под эту категорию подпадают лица, незаконно въехавшие на территорию стран либо въехавшие законно, но оставшиеся после истечения срока действия визы или вида на жительства.

«Ратификация соглашения позволит противодействовать нелегальной миграции, облегчить прием и транзит лиц, находящихся на территории государств в соответствие с норами международного права. Принятие настоящего закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат», - указал глава ведомства.

В свою очередь депутат Сената Бырганым Айтимова сообщила, что в настоящее время Казахстаном подписаны 14 подобных соглашений и они ратифицированы, но в сфере миграции в законодательстве РК понятия «реадмиссии» нет.

«В связи с этим возникает вопрос, МВД проводится ли работа по приведению в соответствие норм международного законодательства с нашим законодательством, то есть введение такого понятия в наше законодательство», - обратилась она к министру.

На этот счет К. Касымов ответил, что, действительно,»нет в законах РК понятия «реадмиссии».

«Мы сейчас над этим законом работаем, он проходит сейчас экспертизу. Думаю, в этом году мы внесем документ в Парламент», - заверил он.

Ксения Давыдова