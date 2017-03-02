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Новости за сегодня

Обрушение конструкции на территории EXPO - 2017 произошло по вине сварщиков

 

Глава МВД РК Калмуханбет Касымов рассказал, что обрушившаяся мостовая конструкция на территории EXPO-2017 произошла из-за халатности сварочных работ, сообщает Zakon.kz.

«Ранее говорили что из-за метала, но металл был нормальный. Сварщики не правильно сделали (сварили)»- сообщил министр в кулуарах заседания Сената Парламента РК.

Напомним, 16 ноября в 13.30 на территории Международной специализированной выставки произошло обрушение декоративной мостовой конструкции, которая расположена между двумя павильонами - С1 и С2. Отметим, данное сооружение является исключительно декоративным и не несет функциональной нагрузки. Примыкающим павильонам ущерба не нанесено.

Подрядчиком на данном объекте является компания BI Group.

 

2 марта 2017, 11:07
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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