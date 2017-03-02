Российский комментатор: Казахстан никогда не попадет на чемпионат мира по футболу

Российский футбольный комментатор Георгий Черданцев заявил, что сборной Казахстана лучше выступать в Азии, так как в Европе команде никогда не добиться хорошего результата, передает Vesti.kz





- На Ваш взгляд, сможет ли сборная Казахстана под руководством Бородюка уйти с последнего места в группе?





- Ну, сложно сказать. Тут ведь не только от тренера зависит, но и от игроков. И потом, что это за задача ,не занять последнее место? Мне кажется, игра должна появиться и уверенность в том, что в следующем отборе на Евро можно показать хороший футбол. Я думаю, в Казахстане должны четко понимать, что сборная этой страны никогда не попадет на большой турнир через европейский отбор. Я понимаю, что это вопрос политический, а не спортивный, но для Казахстана и развития футбола, появления каких-то спонсоров, мне кажется, было бы более перспективно вернуться в азиатскую конфедерацию. Только на перелетах сколько можно сэкономить, да и отбор значительно легче.





Напомним, ранее федерация футбола Казахстана подписала контракт с Александром Бородюком сроком на три года. Перед российским специалистом теперь поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной и раскрытия местных талантов.





Напомним, дебют Бородюка намечен на 22 марта в товарищеском матче с Кипром в Никосии. Спустя четыре дня в Ереване сборная Казахстана сыграет с Арменией в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018.



