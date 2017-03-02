Молодая домушница оказалась причастна к 11 квартирным кражам в Кызылорде

Кызылординские полицейские задержали 23-летнюю девушку, причастную к 11 квартирным кражам, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.





26 января житель микрорайона «Арай» Кызылорды обратился с заявлением о том, что неизвестные во время его отсутствия проникли в дом и украли золотые, серебряные украшения, ноутбук, сотовый телефон марки Nokia. Сумма ущерба составила 325 000 тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 23-летнюю жительницу областного центра.





В ходе расследования выявлена причастность задержанной еще к 10 аналогичным фактам кражи. Молодая «домушница» совершала все кражи по одной схеме. Выбирая дома с пластиковыми окнами, подозреваемая выбирала время, когда в доме не было хозяев и, проникнув в дома через окно, выносила золотые украшения, деньги, мобильные телефоны, ноутбуки. Кражи, в основном, совершались днем. Общая сумма ущерба потерпевших составила около 2 млн. тенге.





В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 части 2 УК РК (кража). У задержанной изъяты вещественные доказательства и проверяется ее причастность к другим подобным фактам.