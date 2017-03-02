Задержан астанчанин, который хотел создать в столице ячейку «Хизб-ут-Тахрир»
2 марта 2017, 11:27
В Казахстане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» признана экстремистской и запрещена судом.
В Казахстане накануне в рамках досудебного расследования задержан житель Астаны, который намеревался создать в столице ячейку религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Ранее, в феврале, при попытке распространения листовок с пропагандой идей «Хизб-ут-Тахрир» был задержан ее сторонник в Алматы «М.Е.».
По этим фактам проводятся следственные действия.
Напомним, что «Хизбут-Тахрир» провозглашает себя политической партией и нацелена на создание «всемирного халифата».
Для этого в разных странах мира создаются скрытые ячейки, которые занимаются вербовкой новых адептов среди верующих лиц. Идеологией «Хизбут-Тахрир» допускаются и вооруженные методы борьбы против светских правительств.
Организация преследуется законом, в том числе как террористическая, в России, Пакистане, большинстве арабских государств, странах Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии.
В Казахстане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» признана экстремистской и запрещена столичным судом в марте 2005 года.
С этого периода правоохранительными и специальными органами привлечено к уголовной ответственности 160 ее лидеров и активистов. Свыше 700 человек добровольно отказались от экстремистской идеологии.
Единичные попытки возобновления деятельности «Хизбут-Тахрир» в Казахстане имеют место, как правило, под воздействием внешней пропаганды.
Фото: Islam-Today.ru
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