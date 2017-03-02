Задержан астанчанин, который хотел создать в столице ячейку «Хизб-ут-Тахрир»

В Казахстане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» признана экстремистской и запрещена судом.

В Казахстане накануне в рамках досудебного расследования задержан житель Астаны, который намеревался создать в столице ячейку религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.





Ранее, в феврале, при попытке распространения листовок с пропагандой идей «Хизб-ут-Тахрир» был задержан ее сторонник в Алматы «М.Е.».

По этим фактам проводятся следственные действия.





Напомним, что «Хизбут-Тахрир» провозглашает себя политической партией и нацелена на создание «всемирного халифата».





Для этого в разных странах мира создаются скрытые ячейки, которые занимаются вербовкой новых адептов среди верующих лиц. Идеологией «Хизбут-Тахрир» допускаются и вооруженные методы борьбы против светских правительств.

Организация преследуется законом, в том числе как террористическая, в России, Пакистане, большинстве арабских государств, странах Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии.





В Казахстане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» признана экстремистской и запрещена столичным судом в марте 2005 года.

С этого периода правоохранительными и специальными органами привлечено к уголовной ответственности 160 ее лидеров и активистов. Свыше 700 человек добровольно отказались от экстремистской идеологии.





Единичные попытки возобновления деятельности «Хизбут-Тахрир» в Казахстане имеют место, как правило, под воздействием внешней пропаганды.



