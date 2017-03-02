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Новости за сегодня

Комитет Сената принял поправки в некоторые конституционные законы РК

 

Депутаты сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли соответствующий закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», передает корреспондент Zakon.kz.

«В соответствии с поручение Президента РК проектом предусматривается перенос сроков введения всеобщего декларирования в один этап на 1 января 2020 года», - указывается в заключении Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной реформе и правоохранительным органам.

В связи с этим, как отмечается, в конституционный закон РК «О выборах в РК» предлагается внести изменения в части переноса срока предоставления декларации об активах и обязательствах кандидатам на выборную должность с 1 января 2017 года на 1 января 2020 года.

По данным Комитета, проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» разработан во исполнение поручений Президента РК в реализацию Плана нации «100 шагов».

«С введением в действие с 1 января 2016 года нормы об оценке профдеятельности судьи возникла необходимость предусмотреть в качестве основания освобождения от должности судьи в случае получения отрицательных результатов периодической оценки профдеятельности судьи без проведения повторной оценки его деятельности», - добавляется в заключении.

Также проектом регламентируется порядок перевода судей в другой суд без проведения конкурса, в случае решения Судебного жюри о переводе судьи в другой суд или в другую инстанцию.

 

Ксения Давыдова

 

2 марта 2017, 11:24
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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