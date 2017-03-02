Ранчо Майкла Джексона выставили на продажу повторно со скидкой

На этот раз за него просят 67 миллионов долларов.

Ранчо Майкла Джексона в штате Калифорния, США, выставлено на продажу повторно, причем теперь его цена значительно снижена.





Об этом в среду, 1 марта, пишет Лента.ру со ссылкой на The Wall Street Journal.





Речь идет о легендарном поместье Neverland в местечке Лос-Оливос примерно в 65 километрах от Санта-Барбары, штат Калифорния. На этот раз за него просят 67 миллионов долларов — это на 33 миллиона меньше от первоначально объявленной стоимости.





В риэлторской компании Coldwell Banker Previews International изданию объяснили, что впервые недвижимость была выставлена на продажу около двух лет назад, летом 2016 года его на время сняли с торгов, а сейчас вновь предлагают потенциальным покупателям. «Цена приведена примерно в соответствие с реальными расценками», — объяснила представитель фирмы Джойс Рей. По ее словам, в этой части штата максимальная стоимость недвижимости составляет около 40 миллионов долларов.





Майкл Джексон купил Neverland в 1987 году за 19,5 миллиона долларов и прожил в нем 15 лет. На ранчо площадью 903 гектаров находились особняк певца, а также аттракционы и зоопарк с экзотическими животными.





В 2008 году музыкант заложил недвижимость за 24,5 миллиона долларов, позднее компания Colony Capital выкупила его за 23 млн долларов и создала совместное с наследниками певца предприятие.





После смерти Джексона поместье опустело, аттракционы разобрали, а животных продали в цирки и частным лицам. Затем ранчо было отремонтировано и сменило название на Sycamore Valley Ranch. Сейчас на нем находятся 22 строения, одноколейная железная дорога и станция, однако личный состав Джекосна по ней больше не ходит.



