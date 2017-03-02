Полицейские СКО предлагают ужесточить административный кодекс

По мнению северо-казахстанских полицейских, многие правонарушители остаются практически безнаказанными из-за пробелов в законодательстве.

В Петропавловске прошла научно-практическая конференция, посвященная проблемным вопросам применения административного законодательства. В ней участвовали специально прибывшие ведущие юристы Казахстана и представители ДВД СКО.

По словам полицейских, в некоторых случаях нарушители законов фактически остаются безнаказанными, и причиной тому - нормы административного кодекса. Это показывает практика.

- За появление в нетрезвом виде в общественных местах предусмотрен штраф, который нарушители закона зачастую оплатить не могут, поскольку речь идет о безработных пьющих людях, с которых взять нечего. В результате решение суда остается неисполненным. Мы предлагаем это наказание в КоАП заменить на общественные работы, - сказал начальник местной полицейской службы ДВД СКО Канат Айтпаев.

Штрафом ограничивается и наказание для семейных дебоширов. В рамках сегодняшнего закона их не могут даже изолировать на время, чтобы спасти домочадцев от пьяного тирана. В результате резко снизилось количество обращений в полицию жертв домашнего насилия. Они просто боятся, что дебошир в тот же день сорвет на них злость из-за появления полицейских.

Другая актуальная проблема, по мнению североказахстанских сотрудников правоохранительных органов, - недостаточное наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Законотворцы предусмотрели за это уголовную ответственность родителей или лиц, их заменяющих. Но большинство уголовных дел в отношении безответственных родителей прекращено по реабилитирующим основаниям и они не несут вообще никакой ответственности. Тогда как административное наказание могло бы хоть как-то стимулировать их заняться собственными детьми.

В обоснование доводов полицейские продемонстрировали учебные фильмы на самые разные сюжеты, ежедневно возникающие в их практике.

За последние два года департамент внутренних дел СКО стал своего рода учебным полигоном для ведущих юристов страны, это уже четвертое мероприятие подобного формата, проводимое по инициативе североказахстанской полиции.

- Члены совета МВД не раз выезжали в регионы, проводили мониторинг деятельности органов внутренних дел по разным направлениям. Где-то видели положительные моменты, а где-то - проблемы. По возвращении мы, как правило, разрабатываем служебные записки с рекомендациями в адрес министра внутренних дел и акима соответствующей области. Увиденный положительный опыт предлагаем распространять по стране, а проблемы обозначаем для руководства. Мы рады, что снова собрались в вашей области. Здесь многое делается. Видна динамика. Этот диалог необходим двум сторонам, и я буду делать все, что от меня зависит, чтобы законы стали совершенными, - поблагодарил участников научно-практической конференции Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор, председатель общественного совета при МВД РК.

Зауре Жумалиева