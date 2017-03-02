Иран намерен закупать уран в Казахстане

950 тонн уранового концентрата Иран планирует приобрести у Казахстана в течение трех следующих лет

Об этом сообщил руководитель Иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи. Напомним, в начале февраля он сказал о том, что в ближайшее время в ИРИ доставят 149 тонн уранового концентрата, относящегося к категории «желтый кек». Страна-поставщик при этом не была названа.

По словам г-на Салехи, первые 650 тонн при этом будут доставлены в страну двумя партиями - в течение двух лет. Оставшиеся 300 тонн придут в Иран в течение третьего года.

«Затем, после превращения в гексафторид урана UF6 в газовом состоянии, они будут отправлены назад в Казахстан. За выполнение этой операции Иран получит деньги», - уточнил г-н Салехи. При этом он подчеркнул, что Иран продаст гексафторид урана впервые в истории.

В Иране есть около 5 тыс. центрифуг по обогащению урана, однако все они являются устаревшими и низкоэффективными. Согласно ядерной сделке, Иран законсервировал большинство из собственных центрифуг для обогащения урана. В рамках данной программы Иран сократил количество центрифуг по обогащению урана, а кроме этого, понижает степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,5%. Собственно, этим он и собирается заниматься. Как известно, создание ядерного оружия требует обогащения урана до 80.

Г-н Салехи отметил, что запрос относительно приобретения уранового концентрата также был направлен в секретариат комиссии, которая следит за выполнением всеобъемлющего совместного плана действий по снятию с Ирана санкций.

«При заключении ядерного соглашения международная «шестерка» посредников, в число которых входят Иран, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия, первоначально дали письменное согласие, отправленное в комитет по реализации соглашения. Однако в последний момент Великобритания изменила свое решение. Это произошло на фоне ситуации на Ближнем Востоке и выборов президента США. Нам в любом случае придется ждать, когда Великобритания представит свой окончательный взгляд по данной теме, сделав это в письменной форме», - сказал руководитель Иранской организации по атомной энергетике.

Соглашения об урегулировании проблемы иранской атомной программы представители ИРИ и шести стран, являющихся посредниками в процессе переговоров, достигли 14 июля 2015 года. В результате с Ирана были сняты ранее введенные со стороны СБ ООН, Евросоюза и США финансовые и экономические санкции. Стоит отметить, что Тегеран в ближайшие 15 лет понизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%.

Между тем во вторник представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) передали Министерству энергетики Казахстана финальный отчет по результатам оценки ядерной инфраструктуры республики. Документ содержит 10 рекомендаций и 12 предложений, сообщил замглавы МАГАТЭ.

«В итоговом отчете миссии мы дали 10 рекомендаций и 12 предложений, как улучшить инфраструктуру Казахстана, а также предложено три положительных опыта», - сообщил заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.

При этом он уточнил, что само содержание отчета является конфиденциальной информацией, и особо отметил тот факт, что «миссия лишний раз показала и подчеркнула, что Казахстан далеко не новичок в ядерной инфраструктуре».

«Казахстан создает инфраструктуру, имеет исследовательские реакторы и активно сотрудничает с МАГАТЭ во многих отраслях, связанных с ядерной энергией и применением ядерных технологий», - резюмировал г-н Чудаков.

По мнению председателя правления BRB Invest Галима Хусаиновав, который несколько лет проработал в атомной отрасли, в большинстве стран атомная отрасль принадлежит государственным компаниям, поскольку это стратегическая сфера, требующая должного контроля.

«Многие частные компании, с которыми работает «Казатомпром», являются крупными иностранными национальными компаниями. Любая иностранная компания обращает внимание в первую очередь на прибыльность проекта. Однако пока в Казахстане многие проекты в урановой отрасли нерентабельны по причине «кривой» налоговой системы, которая не позволяет развивать бедные рудники. Поэтому когда иностранным партнерам предоставляют месторождения с низким содержанием урана, они становятся заведомо нерентабельными и они их не развивают», - пояснил г-н Хусаинов. Он считает, что интерес государства к атомной отрасли будет расти, так как она очень перспективна, по сути, единственная альтернативная конкурентоспособная энергетика углеводородному сырью.

По мнению эксперта, сейчас у Казахстана есть уникальная возможность войти в число тех стран, которые имеют технологии полного цикла, начиная от добычи и заканчивая производством топливных таблеток, что может дать существенные конкурентные преимущества на международном рынке.

Эксперт Института экономических исследований стран Центральной Азии Алишер Хамидов обратил внимание на то, что Казахстан изначально ставил перед собой амбициозные и долгосрочные задачи по использованию мирного атома для создания новой высокотехнологичной отрасли национальной экономики.

«Экономическая реальность заставляет власти форсировать эти процессы, поэтому Нурсултан Назарбаев требует максимальной отдачи от частных компаний, занятых в отрасли. Хотя государство и считают плохим собственником, есть стратегические отрасли и сферы, где даже в странах с устоявшейся рыночной экономикой доля участия государства крайне высока. И атомная отрасль относится к числу таковых», - отметил г-н Хамидов.

По его словам, Казахстан ставит перед собой задачу превратиться из ведущего поставщика уранового сырья в одного из ключевых игроков мирового рынка ядерного топлива путем внедрения высоких стадий передела урана и производства ядерной продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Чтобы заявленные цели, наконец, реализовались, Правительству необходимо ускорить реализацию проектов, направленных на завершение формирования вертикально-интегрированного атомно-промышленного комплекса. В условиях обострения международной конкуренции на ядерно-энергетическом рынке политика государства должна строиться на приоритете национальных интересов и принципе прагматизма. Что мы и видим сейчас, исходя из заявлений Президента Казахстана. Это выверенный прагматичный подход», - резюмировал эксперт Института экономических исследований стран Центральной Азии.

Алексей Калачев, представляющий инвестиционную компанию «Финам», напомнил, что Президент Казахстана неоднократно высказывал озабоченность состоянием безопасности в атомной отрасли. В частности, в 2011 году на международной конференции «За безъядерный мир» Нурсултан Назарбаев заметил, что «в международных конвенциях по использованию мирного атома не учитывается растущий интерес транснациональных корпораций к ядерной энергии». По его словам, ядерная отрасль стратегически важна не только в сфере энергетики и обороны, но и с точки зрения экологии.

Г-н Калачев напомнил, что в большинстве стран атомная промышленность контролируется государством. В качестве наглядного примера он привел Францию.

«Это единственное государство, где три четверти объема электроэнергии вырабатывают атомные станции. По масштабу, независимости и разнообразию собственных ядерных технологий страна входит в тройку мировых лидеров вместе с США и Россией. Для Франции характерна высокая централизация атомной отрасли под преимущественным контролем государства. Основные поставщики ядерных технологий - государственный Комиссариат по атомной и альтернативным источникам энергии (CEA) и компания Areva, примерно на 90% принадлежащая государственным структурам. Крупнейший потребитель технических решений для атомной энергетики - компания EDF, на 85% принадлежащая опять-таки государству и контролирующая все ядерные генерирующие мощности Франции. Другая крупнейшая французская энергокомпания - GdF Suez - имеет миноритарные пакеты акций лишь двух АЭС во Франции: «Шуз» и «Трикастен», а также небольшие доли в некоторых других французских атомных проектах. Она же контролирует атомные станции в Бельгии», - сообщил г-н Калачев.

Светлана Шестернёва