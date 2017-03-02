По словам очевидцев, за рулем находился известный в поселке нотариус.

В Мангистау полицейские задержали нетрезвого водителя во время погони. Инцидент, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, произошел 19 февраля в 21:30.





- В Курыке сотрудники полиции задержали водителя автомашины Toyota Land Cruiser. При проверке обнаружено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Составлен протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.





Нетрезвый водитель, как отметили в ДВД Мангистауской области, остановил машину в непосредственной близости от автомобиля полиции, но столкновения удалось избежать.





По словам очевидцев, за рулем находился известный в поселке нотариус. Он пытался скрыться от полиции, в результате чего за ним была организована погоня. Задержали мужчину у его дома.







