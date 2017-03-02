Главу отдела образования Темиртау подозревают в 6 фактах получения взяток
2 марта 2017, 12:00
Подсудимая полностью признала вину.
Руководитель отдела образования Темиртау Бакшагуль Рахимова обвиняется в неоднократном получении взяток от директоров детских садов и школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В зале суда в Темиртау подсудимая полностью признала вину в коррупционных преступлениях по статье 366 часть 3 Уголовного кодекса «получение взяток неоднократно».
Как сообщили в Темиртауском городском суде, Рахимова заявила ходатайство о готовности оформления с прокуратурой сделки о признании вины и назначении ей минимального наказания.
«Поступило ходатайство о намерении заключить процессуальное соглашение с прокуратурой о признании вины. В связи с этим дело возвращено в прокуратуру для подписания процессуального соглашения», - сообщили в городском Темиртауском суде.
По версии следствия, шесть должностных лиц подозреваются в даче взяток начальнику отдела образования Бакшагуль Рахимовой.
В отношении них ведется досудебное производство в отдельном порядке по статье 367 УК «дача взятки». По версии следствия департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области, взятки передавались «за общее покровительство и непринятие мер дисциплинарного характера».
Айжан Алданышева
Фото с сайта inform.kz
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