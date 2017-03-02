С.Куянов: У нас нет причин не доверять выводам независимой комиссии по обрушению





"У нас нет причин не доверять выводам независимой комиссии, которая работала после инцидента 16 ноября и у нас нет причин менять официальную точку зрения компании", - сказал по телефону С.Куянов.





Он напомнил, что после того, как 16 ноября произошло обрушение, по распоряжению Председателя правления А.Есимова была создана специальная комиссия, "... комиссия абсолютно независимая квалифицированная, в нее вошли ученые, крупные казахстанские специалисты, представители КазНИСа, КазНИИР, то есть люди, которые действительно в этом разбираются. И они свой вердикт вынесли, мы его вам уже озвучивали. Еще раз повторяю у нас нет причин не доверять выводам комиссии... В любом случае подрядчик восстанавливает все за свой счет, работы там почти закончены, нам главное, чтобы объект был сдан и сдан качественно", - заключил представитель "Астана ЭКСПО-2017".





Напомним , что 16 ноября 2016 года, приблизительно в 13 часов 10 минут на проекте строительства павильона EXPO-2017 Астана произошло частичное разрушение декоративной мостовой конструкции. Пострадавших и жертв при данном инциденте нет. Генеральным подрядчиком проекта является дочернее предприятие Холдинга BI Group. По словам руководителя проекта Ибрагима Жекеева частично разрушенная конструкция не является несущей и носит декоративный характер.





Ранее С.Куянов сообщал, что экспертиза провела тщательную проверку, начиная с химического состава материалов и заканчивая, естественно, проектом, и пришла к выводу, что обрушение произошло в результате ошибки в проекте данной конкретной конструкции.







