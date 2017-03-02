В Уральске борца с экстремизмом подозревают в хищениях
2 марта 2017, 12:03
На данный момент проводится служебная проверка.
В Уральске экс-председателя НПО по борьбе с религиозным экстремизмом подозревают в хищении бюджетных средств, сообщает Уральская неделя.
На данный момент в отношении бывшего председателя центра помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений «Жаик» Кайыржана Арыстангалиева проводится служебная проверка. Во время досудебного расследования Арыстангалиев перестал руководить вышеуказанным общественным объединением. Об этом сообщил юрист Управления по делам религии Адиль Баймуканов.
"В отношении Кайыржана Арыстангалиева в сентябре 2016 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Однако уже в конце января уголовное дело было прекращено. В качестве свидетеля по этому делу проходил и руководитель КГУ «Центр изучения проблем религии» управления по делам религии ЗКО Жарас Аханов. В отношении него сейчас проводится служебная проверка", - рассказал юрист.
По словам Баймуканова, результаты проверки будут известны после 8 марта.
В 2015 году Кайыржан Арыстангалиев получил государственный заказ на проведение мероприятий, направленных на предотвращение пропаганды идей религиозного экстремизма и терроризма, однако мероприятия были выполнены недобросовестно, в связи с чем и было возбуждено уголовное дело.
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