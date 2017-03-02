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Следователь-взяточник осужден в Алматинской области

2 марта 2017, 12:09

Ему назначено реальное лишение свободы.


В Коксуском районном суде Алматинской области в сокращенном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении следователя УВД Коксуского района И.Есимжанова, обвиняемого в совершении тяжкого коррупционного преступления, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.

Из материалов уголовного дела следует, что И.Есимжанов от подозреваемого по уголовному делу, находящемуся у него в производстве, получил взятку в сумме 325 000 тенге за совершение незаконных действий - за оказание содействия в заключении процессуального соглашения, что способствовало бы облегчению наказания подозреваемому.

Приговором суда следователь УВД Коксуского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственной службе, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

фото: Locman.kz

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