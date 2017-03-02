В США число утечек секретных данных удвоилось за год
2 марта 2017, 12:14
Эта проблема в руководстве страны фактически неискоренима.
В США в 2016-м число утечек секретных данных выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом.
Как передает в четверг, 2 марта, ТАСС, это следует из официальной статистики американского министерства юстиции, переданной Федерации американских ученых (ФАУ) на основании закона о свободе информации.
По подсчетам Минюста, в прошлом году компетентные органы Соединенных Штатов сообщили ему о 37 сигналов о выявленных инцидентах с «несанкционированным разглашением секретной информации». Годом ранее этот показатель равнялся 18.
Ведомство утверждает, что в настоящее время против администрации президента США Дональда Трампа ведется целенаправленная кампания посредством попадания в СМИ материалов, якобы подтверждающих связи окружения главы государства и его самого с Россией.
В свою очередь ФАУ полагает, что проблема утечек секретных данных в руководстве страны фактически неискоренима. Такой вывод эксперты сделали на основании данных Минюста с 2009 по 2015 год, согласно которым среднее число утечек составляет 39,7 случае ежегодно. В 2014 и 2011 году был зафиксирован 41 подобный факт, в 2013 — 55, в 2012 — 46, в 2010 — 33, в 2009 — 44.
Трамп считает, что за попаданием в СМИ дискредитирующей Белый дом информации стоит бывший президент США Барак Обама и его окружение.
Фото: nsn.fm
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