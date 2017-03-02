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Новости за сегодня

Временное прекращение процессуальных действий

 

Бибигуль Тулегенова,

судья СМЭС Карагандинской области

 

Действующий Гражданский процессуальный кодекс РК от 31 октября 2015 года, как и ГПК в старой редакции, предусматривает ограниченные сроки рассмотрения гражданских дел, а также возможность приостановления производства по гражданскому делу при наличии обстоятельств, препятствующих его рассмотрению.

Гражданское процессуальное законодательство предусматривает два вида оснований приостановления производства по делу: обязательные и факультативные.

В силу ст. 272 ГПК суд обязан приостановить производство по делу в случаях (обязательные):

- смерти гражданина или реорганизации, ликвидации юридического лица, если спорное правоотношение допускает правопреемство;

- признания гражданина недееспособным в установленном законом порядке;

- пребывания ответчика в участвующей в боевых действиях части Вооруженных сил, других войсках и воинских формированиях РК или просьбы истца, находящегося в участвующей в боевых действиях части Вооруженных сил, других войсках и воинских формированиях РК;

- невозможности рассмотрения дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном или административном судопроизводстве;

- если он усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению по данному делу, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, и обратится в Конституционный Совет РК с представлением о признании этого акта неконституционным, а также если станет известно, что Конституционным Советом по инициативе другого суда производится проверка конституционности нормативного правового акта, подлежащего применению по данному делу;

- обращения с поручением суду иностранного государства об оказании правовой помощи;

- заключения сторонами с медиатором договора о проведении медиации;

- поступления по делу, связанному со спором о ребенке, копии определения суда о принятии к производству, поданного на основании международного договора, ратифицированного РК, заявления о возвращении незаконно перемещенного или удерживаемого в РК ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа, если ребенок не достиг возраста, по достижении которого указанный международный договор, ратифицированный РК, не подлежит применению в отношении этого ребенка.

В вышеуказанных случаях разрешение гражданского дела по существу с соблюдением принципов гражданского судопроизводства не возможно, в связи с чем они определены как основания для обязательного приостановления судом производства по делу.

Вместе с этим в соответствии со ст. 273 ГПК суд также может приостановить производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе в случаях (факультативные):

- пребывания стороны на воинской службе по призыву в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан или привлечения ее для выполнения другой государственной обязанности;

- нахождения стороны в служебной командировке, превышающей срок рассмотрения дела, за исключением случаев участия в деле представителей юридических лиц;

- нахождения стороны в медицинской организации на стационарном лечении, за исключением случаев участия в деле представителей юридического лица;

- обращения с поручением суду об оказании правовой помощи по рассматриваемому делу;

- назначения обследования органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, условий жизни усыновителей по делам об усыновлении;

- назначения судом экспертизы;

- проведения медиации в суде или проведения партисипативной процедуры;

- розыска ответчика и (или) ребенка в случаях, предусмотренных ст. 133 ГПК по требованию о возвращении незаконно перемещенного или удерживаемого в РК ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора, ратифицированного РК.

Перечень оснований приостановления производства по гражданскому делу, определенный ст. ст. 272, 273 ГПК, является исчерпывающим.

Решение вопроса о приостановлении производства по делу зависит от усмотрения суда в каждой конкретной ситуации. Так, производство экспертизы, розыск ответчика, обследование органом опеки и попечительства условий жизни усыновителей по делу об усыновлении (удочерении) и по другим делам, затрагивающим права и законные интересы детей, могут потребовать довольно длительного времени; определить точную дату выполнения указанных действий зачастую не представляется возможным. В таких случаях суду целесообразно приостановить производство по делу во избежание нарушения срока рассмотрения дела.

Приостановление производства по делу возможно как при его подготовке к судебному разбирательству, так и при судебном разбирательстве, как правило, это зависит от времени установления судом обстоятельств, являющихся основанием для его приостановления.

С приостановлением производства по делу приостанавливается течение процессуального срока его рассмотрения. Производство по делу приостанавливается на неопределенный срок до устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, согласно ст. 274 ГПК.

О приостановлении производства по делу суд выносит определение, которое может быть обжаловано, опротестовано в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.

Приостановление производства по делу это временное прекращение процессуальных действий по не зависящим от суда и сторон обстоятельствам, препятствующим дальнейшему движению дела, следовательно, судья не вправе совершать по делу какие-либо процессуальные действия, кроме выяснения обстоятельств, дающих право на возобновление производства по делу.

Приостановление производства следует отличать от отложения судебного разбирательства по ряду признаков.

Во-первых, в законе содержится исчерпывающий перечень конкретных оснований для приостановления производства по делу. Применительно к отложению такого перечня в законе нет. Во-вторых, как правило, целью отложения рассмотрения гражданского дела является необходимость совершения каких-либо процессуальных действий (известить лицо, участвующее в деле, или иного участника процесса о судебном заседании, истребовать доказательства и т.д.). При приостановлении производства по делу, напротив, выполнение процессуальных действий прекращается. Однако из указанного правила есть исключения. Так, сохраняют свое значение и совершаются все действия, связанные с обеспечением иска или доказательств. Кроме того, выполняются те процессуальные действия, для совершения которых было приостановлено производство по делу (розыск ответчика, производство экспертизы и др.).

В-третьих, приостановление производства по делу производится на неопределенный срок. Это связано с тем, что суду заранее точно не известно, когда отпадут обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства. Отложение судебного разбирательства, напротив, производится на строго определенный срок с указанием точной даты проведения следующего судебного разбирательства.

В-четвертых, с приостановлением производства по делу приостанавливается течение всех неистекших процессуальных сроков. При отложении разбирательства дела течение процессуальных сроков не приостанавливается. В-пятых, определение о приостановлении производства по делу можно обжаловать; обжалование определения об отложении разбирательства дела законом не предусмотрено.

Производство по делу возобновляется после устранения препятствий к его рассмотрению обстоятельств, которые вызвали его приостановление. О возобновлении производства по делу суд (на основании заявления лиц, участвующих в деле, либо по собственной инициативе) также выносит определение. В нем указываются обстоятельства, свидетельствующие о том, что основания приостановления производства отпали, а также время и место судебного заседания, о чем извещаются все участники процесса.

Со дня возобновления производства по делу возобновляется и течение сроков рассмотрения и разрешения дела. Определение суда о возобновлении производства обжалованию и опротестованию не подлежит.

 

 

2 марта 2017, 12:17
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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