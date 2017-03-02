В Жамбылской области обсудили меры по пресечению коррупционных преступлений

1 марта под председательством прокурора Жамбылской области Ерната Сыбанкулова состоялось очередное заседание Координационного Совета правоохранительных органов Жамбылской области, на котором рассмотрена эффективность работы правоохранительных и государственных органов области по противодействию коррупции, сообщает сообщает Zakon.kz





В 2016 году в производстве органов уголовного преследования области находилось 271 (149) уголовное дело о коррупционных уголовных правонарушениях, то есть рост составил 81,8%.





Несмотря на принимаемые меры, существенно возросли уголовные правонарушения, предусмотренные ст.189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) на 417% (с 6 до 31), предусмотренные ст.369 УК (служебный подлог) на 358% (с 26 до 119), предусмотренные ст.362 УК (превышение власти или должностных полномочий) на 140% (с 5 до 12), предусмотренные ст.366 УК (получение взятки) на 119% (с 26 до 57).





Пресечение коррупционных уголовных правонарушений должно осуществляться всеми государственными органами и должностными лицами, в связи с чем, необходимо акцентировать усилия всех служб, прежде всего, на предупреждение уголовных правонарушений, выявлении и устранении причин и условий, способствующих их совершению - отметил прокурор области Ернат Сыбанкулов.





С учетом этого, членами Координационного совета обсужден комплекс мер по профилактике и пресечению данной преступности, а также проблемы как теоретического, так и практического характера, а исходя из них - и пути их разрешения.