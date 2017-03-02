Выработать единые подходы

В Верховном Суде РК состоялся «круглый стол» на тему: «О выдворении иностранцев за пределы Республики Казахстан».

В мероприятии приняли участие судьи Верховного и местных судов, член научно-консультативного совета при Верховном Суде, судья Верховного Суда в отставке Р. Юрченко, представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств внутренних дел и юстиции, а также Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде.

Цель «круглого стола» выявление проблемных моментов, возникающих в правоприменительной практике, а также обсуждение вопросов о внесении изменений в ряд законодательных актов.

Открывая мероприятие, и. о. председателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нұржан Қайыпжан подчеркнул актуальность обсуждаемой темы и необходимость в современном мире противостоять угрозе терроризма, в том числе путем совершенствования миграционного законодательства и правильного его применения. Эти меры способствуют повышению инвестиционной и туристской привлекательности нашей страны.

Отмечено проведение Верховным Судом обобщения судебной практики о выдворении иностранцев или лиц без гражданства за пределы Республики Казахстан, а также обобщения судебной практики по административным делам, связанным с нарушением миграционного законодательства, в которых была сформирована позиция Верховного Суда по применению положений миграционного законодательства.

Судья Верховного Суда Альфия Савинова отметила, что Республика Казахстан ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года и другие международные договоры. Поэтому рассмотрение заявлений о выдворении иностранцев, находящихся на территории РК на законных основаниях, не должно быть формальным, суды должны учитывать положения Конституции РК и ратифицированных международных договоров, согласно которым каждый человек при осуществлении своих прав и свобод должен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом, необходимы для обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других лиц, для охраны государственной (национальной) безопасности, территориальной целостности, публичного (общественного) порядка, предотвращения преступлений, защиты здоровья или нравственности населения.

Участники «круглого стола» высказали предложения по совершенствованию законодательства в области миграции населения и выработке единых подходов при решении вопроса о выдворении иностранцев за пределы Республики Казахстан.

Пресс-служба Верховного Суда РК