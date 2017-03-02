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Казахстан отмечает четверть века сотрудничества с ООН

2 марта 2017, 12:35

Подборка фотографий разных лет с генеральными секретарями ООН.


Ровно 25 лет тому назад Казахстан стал полноправным членом Организации Объединенных Нации. Это произошло 2 марта 1992 года, когда была принята соответствующая резолюция (46/224) Генеральной Ассамблеи ООН.

На официальной странице Акорды в Facebook опубликовали подборку фотографий разных лет, на которых запечатлены встречи главы государства с генеральными секретарями ООН.









Фото: ФБ Акорды





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