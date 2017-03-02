Казахстан отмечает четверть века сотрудничества с ООН

Ровно 25 лет тому назад Казахстан стал полноправным членом Организации Объединенных Нации. Это произошло 2 марта 1992 года, когда была принята соответствующая резолюция (46/224) Генеральной Ассамблеи ООН.





На официальной странице Акорды в Facebook опубликовали подборку фотографий разных лет, на которых запечатлены встречи главы государства с генеральными секретарями ООН.





















Фото: ФБ Акорды















