Казахстан отмечает четверть века сотрудничества с ООН
2 марта 2017, 12:35
Подборка фотографий разных лет с генеральными секретарями ООН.
Ровно 25 лет тому назад Казахстан стал полноправным членом Организации Объединенных Нации. Это произошло 2 марта 1992 года, когда была принята соответствующая резолюция (46/224) Генеральной Ассамблеи ООН.
На официальной странице Акорды в Facebook опубликовали подборку фотографий разных лет, на которых запечатлены встречи главы государства с генеральными секретарями ООН.
Фото: ФБ Акорды
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846880-666a40aee1ae469f14458f42beb1b30b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...