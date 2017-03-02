Преимущества хранения товаров без их размещения на СВХ (ДГД по г. Алматы, 2 марта 2017 г.)

ДГД по г. Алматы сообщает, что Таможенным кодексом Республики Казахстан предусмотрена возможность временного хранения товаров и транспортных средств, прибывших на территорию таможенного союза без их размещения на СВХ, в том числе, на складах получателей, не включенных в реестр владельцев мест или складов временного хранения; хранения товаров в транспортных средствах - на автотранспорте и железнодорожном транспорте.

Основное преимущество хранения товаров в иных местах заключается в том, что получатели товаров не несут дополнительных затрат за хранение, так как территория мест хранения является их собственностью.

Кроме того, при хранении товаров в транспортных средствах нет необходимости производить дополнительные погрузочно-разгрузочные работы, что в свою очередь позволяет получателям избежать дополнительных финансовых затрат.

Для размещения товаров и транспортных средств в иных местах необходимо соблюдение условий, предусмотренных статьей 265 Кодекса, а именно:

- письменное заявление лица, имеющего полномочия в отношении товаров;

- документ, подтверждающий обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов;

- копия документа, подтверждающего, что территория, на которой находится место временного хранения или участок железнодорожного пути принадлежит получателю на праве собственности или используется им на праве аренды.

При хранении товаров на транспортных средствах, которые должны соответствовать требованиям статьи 325 Кодекса (оборудование транспортных средств международной перевозки при перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями) осуществляется при обеспечении сохранности средств идентификации на протяжении всего срока хранения. При хранении товаров в иных местах должны соблюдаться требования к складам временного хранения, указанные в статье 260 Кодекса.