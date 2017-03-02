Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Как выглядит ужин в разных американских семьях

2 марта 2017, 12:42

В фотопроекте приняли участие семьи, принадлежащие к разным социальным слоям.


В семье фотографа Лоис Билефельд (Lois Bielefeld) ужину придавалось практически сакральное значение: это было время, когда все родственники собиралась за одним столом, пишет ФотоТелеграф.

Однажды Лоис захотелось узнать, как с этим обстоят дела в других семьях. Её фотопроект, в котором приняли участие семьи, принадлежащие к разным социальным слоям, рассказывает нам об этом.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...