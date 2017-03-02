Как выглядит ужин в разных американских семьях
2 марта 2017, 12:42
В фотопроекте приняли участие семьи, принадлежащие к разным социальным слоям.
В семье фотографа Лоис Билефельд (Lois Bielefeld) ужину придавалось практически сакральное значение: это было время, когда все родственники собиралась за одним столом, пишет ФотоТелеграф.
Однажды Лоис захотелось узнать, как с этим обстоят дела в других семьях. Её фотопроект, в котором приняли участие семьи, принадлежащие к разным социальным слоям, рассказывает нам об этом.
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