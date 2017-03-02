Как выглядит ужин в разных американских семьях

В семье фотографа Лоис Билефельд (Lois Bielefeld) ужину придавалось практически сакральное значение: это было время, когда все родственники собиралась за одним столом , пишет , пишет ФотоТелеграф





Однажды Лоис захотелось узнать, как с этим обстоят дела в других семьях. Её фотопроект, в котором приняли участие семьи, принадлежащие к разным социальным слоям, рассказывает нам об этом.



