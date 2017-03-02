Модернизация НПЗ не приведет к снижению цен на ГСМ

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев пообещал лично контролировать процесс модернизации трех крупных казахстанских НПЗ.

По данным главы Минэнерго, модернизация Шымкентского НПЗ должна завершиться в первом полугодии следующего года, во второй половине 2017 года должны быть завершены проекты по модернизации Атырауского и Павлодарского НПЗ. "Я намереваюсь за этим лично проследить, в прошлом году я все три завода объехал, задачи поставил перед соответствующими компаниями: финансирование есть, подрядчики привлечены, оборудование есть, ну, то есть такой настрой оптимистичный. Мы запаздываем с этим, но с прошлого года мы увеличили темп работы по всем трем проектам. "КазМунайГаз" держит на контроле, естественно, по поручению премьер-министра я лично контролирую, надеюсь, в марте-апреле я снова объеду все три эти завода", — сказал Бозумбаев на пресс-конференции в Астане в четверг.

Он также добавил, что модернизация НПЗ позволит избавиться от зависимости от поставок ГСМ из соседней России, но существенного снижения стоимости цен на бензин ожидать не следует.





"Цены могут меняться, потому что они будут находиться в области регулирования казахстанского правительства. Мы, безусловно, можем с нашими недропользователями, владельцами заводов, этот вопрос решать в случае необходимости. Мы можем гораздо сильнее влиять", — признал он. Одновременно министр подчеркнул, что говорить о том, будто казахстанский бензин будет в два раза дешевле российского, не приходится, поскольку в этом случае он будет просто вывозиться в Россию, где его можно продавать по гораздо большей цене. По его мнению, нахождение Казахстана и России в одном экономическом союзе подразумевает, что цены на ГСМ на их рынках "будут рядом".



