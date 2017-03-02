Сенатор просит перевести время на час вперед в двух регионах РК

«Слишком раннее, вынужденное пробуждение человека приводит к осложнению хронических заболеваний и даже к росту ДТП», - уверен он.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Мурат Бактиярулы сообщил, что в ходе встреч с населением в Кызылординской и Костанайской областях жители этих регионов жаловались на проблемы, связанные с отменой перевода на зимнее-летнее время, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Повод для запроса - о неудобстве географического времени. Об этой проблеме говорится, пишется уже 10 лет. В соответствие с постановлением правительства РК от 15 марта 2005 года был приостановлен переход на зимнее-летнее время. До этого было принято решение о переводе времени на 1 час вперед в Кызылординской, Костанайской областях, которые находятся на одном часовом поясе с соседней Актюбинской областью», - сказал он в депутатском запросе на имя премьер-министра РК на пленарном заседании Сената.





При этом парламентарий уточнил, что с подобными запросами они обращаются уже не в первый раз.





«Мы направляли депутатские запросы два года назад, но, к сожалению, по результатам работы проведенной министерством по инвестициям и развитию был проведен соцопрос населения и научно исследовательские работы не дали результатов», - пояснил депутат.





М. Бактиярулы отметил, что отмена перехода на зимнее-летнее время негативно сказывается на здоровье граждан.





«Нарушение природного привычного биологического времени по географическому поясу негативно отражается на жизнедеятельности настроении, здоровье населения и разрушает жизненный ритм, сформированный годами», - указал он.





«Также десятилетиями приводили исследования, они всегда доказывали, что слишком раннее, вынужденное пробуждение человека приводит к осложнению хронических заболеваний, появлению болезней системы кровообращения, раку, суициду даже к росту ДТП, возникновению новых болезней. Рост отмеченных учеными болезней - сонливость, головные боли - вес остро ощущаются в нашем регионе с каждым годом . Это согласно опросу национального центра по формированию здорового образа жизни», - заметил парламентарий.





Кроме того, сенатор добавил, что 250 тысяч детей, школьников вынуждены вставать в детские сады и школы «на час раньше и идти в школу, когда еще темно».

По его мнению, это негативно отражается на их здоровье, на их успеваемости.





«Об этом говорят учителя и врачи. За 10 лет среди детей школьного возраста возросла болезненность. Разница в стандартном времени для нашей страны расположенной на 2,7 миллионах квадратных километров - природная закономерность. Регионы России имеют 11 часовых поясов не живут по единому московскому времени. Часовой пояс определяется восходом солнца. Территории Кызылординской области находится примерно между 53-68 меридианами, поэтому четко наблюдается часовая разница. Учитывая, что восстановление географического времени не потребует никаких финансовых затрат, мы надеемся, что будет принято правильное решение в соответствии с желанием населения региона», - резюмировал М. Бактиярулы.





Ксения Давыдова, Астана