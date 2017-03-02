Финансировать строительство онкополиклиники в Акмолинской области просит сенатор премьера

Кроме того, из-за отсутствия столовой больные питаются в палатах и приспособленных помещениях отделений.

Депутат Сената Жабал Ергалиев на пленарном заседании обратился с запросом к премьер-министру Б.Сагинтаеву, в котором попросил решить вопрос финансирования строительства онкологической поликлиники в Акмолинской области, передает Zakon.kz.





«Здание Акмолинского областного онкологического диспансера в городе Кокшетау сдано в эксплуатацию в 1990 году. В то время в проекте не было предусмотрено здание поликлиники, в настоящее время онкологический диспансер оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь населению по 10 специальностям поочередно в приспособленных 6 кабинетах лечебного корпуса диспансера, - сказал сенатор. - Данный факт влияет на качество оказания онкологической помощи, обследования пациентов, переуплотнение коечных мест в палатах отделений, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам».





По его словам, в рамках программы развития онкологической помощи в РК на 2012 - 2016 годы было приобретено медицинское оборудование (компьютерный томограф, рентген-аппарат и эндовидеоскопическое оборудование), для размещения которого приспособлено помещение столовой, так как свободная площадь в онкодиспансере отсутствует. В настоящее время больные питаются в палатах и приспособленных помещениях отделений.





Согласно данной программы предусмотрено открытие отделения восстановительного лечения и паллиативной помощи онкологическим больным на базе онкодиспансера. Однако из-за отсутствия свободных помещений данная помощь организована на базе сельской врачебной амбулатории на расстоянии 20 км от областного центра.





С 2011 года организовано оказание стационарозамещающей помощи онкологическим больным. В настоящее время лечение проводится

на 25 койках, количество пролеченных случаев увеличилось в 4 раза. В дневном стационаре получают лечение в основном пациенты из города Кокшетау, а при наличии пансионата данный вид помощи станет доступным и для пациентов из отдаленных районов нашей области.





«В феврале 2015 года завершена разработка проектно-сметной документации с государственной экспертизой, на что затрачено 16,5 млн. тенге. Согласно ПСД стоимость всех работ с учетом закупа медицинского оборудования составляет 2,6 млрд. тенге.В проекте строительства новой поликлиники предусмотрен пансионат. Срок действия ПСД истекает в феврале 2018 года. Поэтому просим правительство, учитывая эту ситуацию и субвенционность Акмолинской области, решить вопрос финансирования строительства онкологической поликлиники на 150 посещений в смену на 2017 год» , - заключил Ж.Ергалиев.







