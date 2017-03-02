Повысить возрастной порог для молодых семей при получения льготного жилья предлагает сенатор

Сенатор Дархан Калетаев на пленарном заседании обратился к главе правительства Б.Сагинтаеву с депутатским запросом, в котором предложил рассмотреть вопрос повышения возрастного порога некоторых категориям льготников при получении жилья, сообщает Zakon.kz.





«… одной из острых проблем для семей остается жилищный вопрос. Значительное количество обращений по данной проблеме в ходе встреч с населением касались именно данного вопроса, - сказал депутат.





Он отметил, что в республике реализуется Программа развития регионов до 2020 года, которая предусматривает строительство доступного жилья по нескольким направлениям:

1) для очередников местных исполнительных органов (МИО).

2) по линии Жилстройсбербанка Казахстана.

3) АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

4) АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына».

5) в рамках пилотных проектов по сносу аварийного жилья

6) жилье частной собственности.





«Однако к семьям, претендующим на получение жилья, существуют определенные требования возрастного ценза. По одной категории супруги должный иметь ребенка и состоять в браке не менее 3-х лет и возраст обоих супругов не должен достигать 35 лет, по другой категории – это молодая семья в браке не более 2-х лет и возраст обоих супругов не должен быть выше 29 лет, - пояснил Д.Калетаев.- В условиях когда, для молодого поколения проблемы личного обустройства жизни стоят на первом месте, возраст вступления в брак отодвинулся намного вперед и соответственно требования по возрасту для молодых семей необходимо пересмотреть».





« В этой связи, уважаемый Бакытжан Абдирович, прошу Вас рассмотреть вопрос повышения возрастного порога по одной категории с 35 лет до 39 лет, по категории молодая семья с 29 лет до 35 лет» , - обратился сенатор.



















